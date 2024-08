Sprintrace: Tramnitz pakt eerste zege in Monza, titelstrijd nog onbeslist

Tim Tramnitz heeft in het slotweekend op het pijlsnelle circuit van Monza zijn eerste Formule 3-zege op zijn naam geschreven. De MP Motorsport-rijder finishte voor Sebastian Montoya, zoon van voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya. De derde positie was een prooi voor Santagio Ramos uit Mexico. De enige Nederlander in het veld, Laurens van Hoepen, kwam niet verder dan de dertiende plek wat geen punten opleverde.

De focus bij de sprintrace lag op de zes titelkandidaten, hoewel het voor Christian Mansell (97) en Dini Begonavic (100) meer een theoretische kans was. Op voorhand was het een Italiaanse titanenstrijd tussen Leonardo Fornaroli (131) en Gabriele Mini (128). Op de loer twee Britten met Luke Browning (123) en Arvid Lindblad (113). In totaal nog 37 punten te verdienen.



Bij de sprintrace stonden de topfavorieten voor het kampioenschap in het middenveld. De eerste echte serieuze kandidaat startte op P12, Red Bull-junior Lindblad. Mini en Fornaroli begonnen een aantal plekken daarachter vanwege een straf. Beganovic op P2 hoopte hier van te profiteren om zo een kans te houden op de titel. Voordat de rode lichten doofden was Mansell - geen familie van oud F1-wereldkampioen Nigel Mansell - al de pineut. Zijn wagen bleef in de derde versnelling hangen. De Brit moest hierdoor vanuit de pitstraat de race aanvangen. Mansell kon de titel nu definitief vergeten. Het veld reed een extra formatieronde.

Nadat de rode lichten uitgingen stormden polesitter Tramnitz, Beganovic en Montoya af op de eerste chicane. Tramnitz behield de leiding en Montoya sloot aan op de tweede plaats. Alle rijders kwamen zonder de schade de eerste bochtencombinatie door. In de tweede ronde van de in totaal zeventien, ging het echter wel mis. Noel Leon en Nikita Bedrin kwamen in contact met Tommy Smith in bocht 2. Het incident zorgde voor een eerste Safety Car.

De race ging weer verder in ronde 6, maar de top drie met Tramnitz, Montoya en Beganovic bleef onveranderd. Titelkandidaten Lindblad en Fornaroli maakten een opmars en reden op dat moment op de negende en tiende plaats, met de twee andere concurrenten Browning en Minì achter het duo op de elfde en twaalfde plaats. Fornaroli vlak daarna Lindblad voorbij en was daarmee de beste geklasseerde van de vier. Teamgenoot Ramos reed ondertussen Beganovic voorbij om de derde plaats te pakken en ging meteen op jacht naar Montoya. Beganovic moest winnen om een redelijke kans te houden op de titel.

Fornaroli haalde in ronde negen McLaren-junior Martinius Stenshorne in en dook de top acht in, om later ook Mari Boya te passeren voor P7. Ramos ging vooraan voorbij aan Montoya voor de tweede positie. Een ronde later pakte Browning de tiende positie af van Lindblad en pakte daarmee voorlopig het laatste punt.



Montoya gaf niet op en zag zijn kans schoon om de tweede plaats te heroveren. Met DRS haalde de Columbiaan Ramos in de eerste bocht. Vlak daarna kwam de tweede Safety Car-periode. Max Esterson en Piotr Wisnicki waren bij de eerste chicane met elkaar in aanraking gekomen en dat zorgde voor oponthoud op het end. Met nog een ronde te gaan ging de wedstrijd alsnog verder. Tramnitz behield de kop. Browning deed goede zaken voor de titelstrijd door Fornaroli in te halen en eiste daarmee de achtste positie op. UIteindelijk zou de Brit zevende worden, Fornaroli finishte als negende en Minì als tiende.

De titelstrijd is door deze uitslag nog steeds onbeslist. Fornaroli gaat nog steeds aan de leiding met nog een hoofdrace voor de boeg, waar 25 punten zijn te verdienen. De Italiaan mag vanaf pole vertrekken en hoopt naast de titel ook zijn eerste zege van 2024 te pakken. Fornaroli heeft 132 punten tegenover 129 van Minì. Browning kwam iets dichterbij en heeft nu 127 punten. Arvid Lindblad blijft vierde met 113 punten, terwijl Dino Beganovic naar 106 punten op de vijfde plaats is gegaan en theoretisch nog kans maakt. Er zijn nog 26 te punten verdienen met de zege en de snelste ronde. Als Fornaroli en Beganovic beiden op 132 eindigden, wint de Zweed het kampioenschap op basis van meeste zeges. Zondagochtend is de laatste confrontatie in Monza om 08:35 uur Nederlandse tijd.