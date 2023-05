Sprintrace: Pepe Marti wint op zijn sloffen in Monte Carlo

Pepe Marti nam vanaf poleposition beslag op de eerste confrontatie in Monaco. Tijdens de sprintrace had de jonge Spanjaard in dienst van Campos weinig te duchten van enige concurrentie. Bij de finishlijn volgde Leonardo Fornaroli op ietsjes meer dan acht seconden. Gregoire Saucy aaste 23 ronden lang op P2, maar in de smalle straatjes van Monte Carlo is inhalen onbegonnen werk. De Fransman eindigde als derde.

Nothing beats winning in Monaco. 馃槏



Congrats again, @JMMarti_oficial!

Zoals verwacht was de wedstrijd in Monaco geen spektakel. Ingehaald werd er amper. Het meest opzienbarende was vlak na het doven van de rode lichten. Bij de eerste bocht pastte niet iedereen door één 'deur'. Twee wagens van MP Motorsport waren daarvan de dupe.

SAFETY CAR (LAP 1/23)



Jonny Edgar meets the wall at Turn 1, and there's contact further back too馃槱



Boya and Faria also retire in the pits with damage___Escaped_link_64721df7bfdd6___ pic.twitter.com/JfQEiZpQtU — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_64721df7bfdd8___