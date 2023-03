Sprintrace: Marti wint allereerste F3-race in Bahrein

Pepe Marti heeft zijn allereerste F3-zege te pakken. In de openingsrace van het nieuwe seizoen won de Campos-rijder in Bahrein na een goed duel van Franco Colapinto, die voor MP Motorsport een podium scoorde. Ook het team van Van Amersfoort Racing nam een prijs mee in tas door de derde plek van Caio Collet.

Gabriele Mini veroverde de pole, maar door de reverse-grid-regel moest de Alpine-junior vanaf P12 beginnen. Franco Colapinto, rijdend voor het Nederlandse MP Motorsport, bewandelde de omgekeerde en mocht dus vooraan beginnen bij de sprintrace.

Colapinto behield de leiding na een sterke start. Collet schoof een plekje op naar P2 en Marti sloot aan. Mini, de snelste in de kwalificatie, kende een dramatisch begin toen hij zo motor afsloeg en reed hierdoor allerlaastste en werd uiteindelijk achttiende.

De wedstrijd werd in ronde twee direct onderbroken na een crash door Rael VVillagomez die een opponent over het hoofd zag en van de baan afschoot. Dat zorgde eerst voor Safety Car, maar het puin ruimen duurde langer dan verwacht en de wedstrijd werd tijdelijk gestaakt vanwege een rode vlag.

Na de herstart, en een enkele onderbreking tussendoor, ging het gevecht om P1 tussen Colapinto en Marti. In ronde veertien bij bocht vier ging de protogé van Fernando Alonso buitenom Colapinto en stond daarna de koppositie niet meer af.