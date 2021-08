Hauger wint hoofdrace achter safety car in Hongarije

Op Dennis Hauger staat geen maat dit F3-seizoen. De Prema-coureur wint de hoofdrace op de Hungaroring en verstevigt zijn eerste positie in de tussenstand. Teamgenoot Arthur Leclerc wordt weede en Jack Doohan derde. De wedstrijd eindigde achter de safety car na een clash tussen Ido Cohen en Laszio Toth.

Raceverslag

De hoofdrace in Boedapest begint onder zeer natte omstandigheden. De verplichte bandenwissel naar een andere soort compound, vervalt hierdoor. Het veld start achter de safety car met Leclerc aan kop.

Als de baan is vrijgegeven na twee rondes dendert Leclerc als eerste over start -en finish met nog 20 laps voor de boeg.

Het is op het 4.8 kilometerlange circuit glibberen en glijden en het is niet of, maar wanneer coureurs de baan uitvliegen. Na de eerste ronde is het al raak. Victor Martins, de nummer vijf in de rangschikking, probeert een gewaagde inhaalactie op Oliver Rasmussen. Martins raakt zijn conculega en daardoor schieten beide coureurs van de baan. Dit incident zorgt voor de eerste neutralisatie.

Tijdens de safety car komt de zon door op de Hungaroring en vanaf dat punt begint de baan op te drogen. In ronde vier laat de wedstrijdleiding de rijders weer los. Leclerc, rijdend voor Prema, blijft aan de leiding met kampioenschapsleider Hauger vlak achter hem.

Vanaf ronde zeven zet Hauger meer druk op Leclerc. In ronde 8 zet de Noor een eerste aanvalspoging in, maar Leclerc verdedigt slim en houdt voorlopig zijn teamgenoot achter zich. Door het gevecht kan Doohan aansluiten. Een ronde later probeert Hauger in bocht twee het buitenom, waar het eerst binnendoor mislukte. Zijn actie slaagt en heeft in de derde bocht P1 in handen.

Hauger slaat een gaatje van 1.3 seconden, maar Leclerc geeft zich niet gewonnen op de steeds meer opdrogende baan. De regenbanden slijten steeds meer en degene het slimst mee omgaat, kan veel tijd winnen.

Vlak voor het einde duikt de eerste coureur naar binnen voor droogweerbanden. Nannini, de winnaar van de tweede sprintrace, is degene die deze gok neemt. Zijn pitstop verloopt niet soepel, waardoor het een onmogelijke missie wordt voor een goed resultaat.

Nannini bewijst echter wel dat droogweerbanden het snelste rubber is, maar met nog vier ronden te gaan, zullen de rijders vooraan geen risico nemen met een bandenwissel.

Aan het slot van de wedstrijd zijn volop gevechten met wat duw -en trekwerk. Bij één duel gaat het echter erg mis. Ido Cohen en Laszio Toth komen hard met elkaar in aanraking en beiden staan met kapotte wagens geparkeerd in bocht twee.

De safety car komt hierdoor voor de tweede maal de baan op. De puinhopen zijn niet op tijd opgeruimd en daardoor wordt de wedstrijd afgevlagd onder geel.

Hauger wint voor de derde keer dit seizoen en voor de tweede keer een hoofdrace. Teamgenoot Leclerc komt als tweede over de meet en maakt het Prema-feestje compleet. Jack Doohan wordt derde.

Door de overwinning breidt Hauger zijn voorsprong uit in het kampioenschap. De Red Bull-protoge heeft 152 punten, 63 punten voor op Jack Doohan.

De volgende ontmoetingen zijn op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Het F3-weekend start daar op 29 augustus.