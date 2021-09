Martins scoort eerste overwinning bij tweede sprintrace op Zandvoort

Op het circuit van Zandvoort was er na de poleposition van Max Verstappen in de Formule 1 nog een Nederlands feestje. Het Nederlandse MP Motorsport scoorde met een overtuigende Victor Martins een knappe zege op het circuit in de duinen.

De Fransman startte vanaf P5 en liet zien dat inhalen goed mogelijk was op dit circuit. De één na de ander werd verschalkt en hij kon hierdoor voor het eerst dit seizoen op het bovenste treetje staan van het podium.

Clement Novalak, landgenoot van Martins, werd tweede en pakte zijn tweede podium van 2021. Frederik Vesti werd derde en mocht ook weer na een langere periode een trofee ophalen. Dat gebeurde voor het laatst in juli op de Red Bull Ring.

De kampioenschapsleiders, Dennis Hauger en Jack Doohan, kenden een ongelukkige namiddag. Hauger kreeg op het laatst een lekke band nadat de Noor van achteren was aangetikt tijdens een herstart en Jack Doohan kwam een paar bochten verder naast de baan terecht. Beiden finishten ver buiten de top tien.

Bovenaan in de stand verandert er niet veel. Hauger behoudt zijn voorsprong van 38 punten op Doohan. Martins stijgt door de zege naar de derde plek in het kampioenschap en heeft 116 punten.

Zondag 10.45 uur Nederlandse tijd is de hoofdrace. Hauger begint op pole voor teamgenoot David Schumacher. Martins en Doohan starten derde en vierde.