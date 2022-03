Uitgelicht: het Formule 3-veld van 2022

De motoren hebben maandenlang gezwegen, maar komend weekend is het eindelijk zover: in zowel de Formule 1 als de Formule 2 én de Formule 3 wordt het seizoen 2022 in gang gezet. GPToday.net praat je aan de hand van de deelnemerslijsten bij. Wie zijn de favorieten, de dark horses en wie is niets meer dan veldvulling?

Trident

1. Jonny Edgar (18, Engeland – Red Bull Junior Team)

2. Roman Stanek (18, Tsjechië)

3. Zane Maloney (18, Barbados)

Na tien teamkampioenschappen op rij moest Prema in het Formule 3-seizoen 2021 de titel aan het Italiaanse Trident laten. Daardoor rijdt de blauwrode brigade dit jaar met startnummers één, twee en drie. Red Bull-junior Jonny Edgar moet de blikvanger worden, maar The Boy from Barbados Zane Maloney kan zich in zijn debuutseizoen zomaar tot verrassing ontpoppen. Tijdens de collectieve testdagen bleek de nummer vier van het vorige FRECA-jaar sterk mee te kunnen draaien. Van Roman Stanek wordt in thuisland Tsjechië veel verwacht, maar het is er voorlopig nog niet uitgekomen in de F3.

Prema

4. Arthur Leclerc (21, Monaco – Ferrari Driver Academy)

5. Jak Crawford (16, Verenigde Staten – Red Bull Junior Team)

6. Ollie Bearman (16, Engeland – Ferrari Driver Academy)

Waar Prema het teamkampioenschap van 2021 aan Trident moest laten, daar werd de rijderstitel wél gegrepen. Kampioen Dennis Hauger is gepromoveerd naar de Formule 2, waardoor Charles Leclercs broertje Arthur nu de kopman binnen het team is. Jak Crawford mag na een leerjaar aan de bak – die Red Bull-stickers op zijn wagen blijven natuurlijk niet eeuwig plakken, prestaties zijn noodzaak. Rookie Ollie Bearman is volgens velen de beste uitvinding sinds gesneden brood. Het Ferrari-talent won vorig jaar alles wat los en vastzat in de Formule 4 en mag het nu een niveau hoger proberen.

ART

7. Victor Martins (20, Frankrijk – Alpine Academy)

8. Gregoire Saucy (22, Zwitserland)

9. Juan Manuel Correa (22, Verenigde Staten – Sauber Academy)

Bij ART Grand Prix loopt de gedoodverfde titelfavoriet rond: van Victor Martins wordt verwacht dat hij dit jaar een gooi naar het Formule 3-kampioenschap doet. De Franse Alpine-junior wordt bij ART vergezeld door de Amerikaanse Ecuadoriaan Juan Manuel Correa, die zich na het afschuwelijke Formule 2-ongeval waarbij Anthoine Hubert het leven liet (Spa, 2019) op knappe wijze terug in de cockpit heeft geknokt. Correa’s eenzittercarrière valt en staat op dit seizoen, want als hij nu niet promoveert, dan gebeurt het niet meer. Gregoire Saucy debuteert: hij heeft wat tijd nodig gehad om zijn draai te vinden in de klassen onder de F3, maar verdiende zijn plekje terecht door vorig jaar overtuigend kampioen te worden in het FRECA.

MP Motorsport

10. Caio Collet (19, Brazilië – Alpine Academy)

11. NNB

12. Kush Maini (21, India)

Na het vertrek van Alpine-maatje Martins mag het Braziliaanse talent Caio Collet de kar van het Nederlandse MP Motorsport trekken. Aan Kush Maini zal-ie waarschijnlijk geen kind hebben: de fortuinlijke Indische debutant kan niet bogen op een waanzinnige erelijst in juniorklassen onder de F3. Wie Collet en Maini vergezelt is nog niet bekend: de Russische rijder Alexander Smolyar zou voor MP rijden, maar is vanwege de politieke sancties jegens inwoners uit zijn land niet langer beschikbaar.

Charouz

14. László Tóth (21, Hongarije)

15. Ayrton Simmons (20, Engeland)

16. Francesco Pizzi (17, Italië)

Dankzij Williams-talent Logan Sargeant kroop het noodlijdende team van Charouz vorig jaar vrijwel onopgemerkt naar voren, waardoor het zich dit jaar een middenmoter mag noemen. Waar de centjes worden aangeleverd door László Tóth, daar moeten debutanten Ayrton Simmons en Francesco Pizzi voor punten zorgen. Pizzi wil terugkrabbelen na een moeizaam FRECA-jaar, Simmons wil juist doorbouwen op het momentum van zijn vicekampioenschapveroverende GB3-seizoen.

Hitech

17. Kaylen Frederick (19, Verenigde Staten)

18. Isack Hadjar (17, Frankrijk – Red Bull Junior Team)

19. Nazim Azman (20, Maleisië)

In het Formule 3-seizoen 2021 bleek Hitech bijzonder wisselvallig: enerzijds was er een overwinning met de naar de F2 gepromoveerde Ayumu Iwasa, anderzijds bleken Prema, Trident en ART meerdere maten te groot. Dit jaar heeft Hitech een speciaal wapen in de persoon van Isack Hadjar. De Franse tiener heeft nog geen kampioenschapstitels op zijn naam staan, maar toonde zich in zowel de F4 als het FRECA een ruwe diamant. Als Kaylen Frederick doorgroeit, kan hij puntenfinishes verzamelen: Nazim Azman spekt de kas.

Campos

20. David Vidales (19, Spanje)

21. Hunter Yeany (16, Verenigde Staten)

22. Josep Maria Martí (16, Spanje)

Het team van wijlen Adrian Campos heeft het jongste rijderstrio van dit jaar. De Amerikaan Hunter Yeany, die vorig jaar al eventjes aan de F3 rook, is nog maar 16 – net zoals zijn debuterende teammaat Josep Maria ‘Pepe’ Martí. Van Martí wordt veel verwacht, van Yeany iets minder. David Vidales is evenals Martí nieuw in de Formule 3. Vidales kwam twee jaar geleden met een knal binnen door zijn eerste twee autosportraces in een sterk deelnemersveld te winnen (Eurocup), maar de grote doorbraak laat nog op zich wachten.

Jenzer

23. Ido Cohen (20, Israël)

24. Niko Kari (22, Finland)

25. William Alatalo (19, Finland)

Het team van Jenzer hobbelt al jaren achter de feiten aan en was het niet voor Yuki Tsunoda geweest, die de renstal in 2019 op een zege en meerdere podiumfinishes trakteerde, dan had de Zwitserse equipe niets om trots op te zijn. Ido Cohen brengt centjes in het laatje, debutant William Alatalo zou zomaar kunnen verrassen. Tijdens de testdagen zat de Finse Ethiopiër er goed bij. De drang om voor Jenzer te rijden is onder professionele coureurs dusdanig groot, dat het lange tijd een vraag was wie de wagen met startnummer 24 zou besturen. Uiteindelijk is Niko Kari (voor het eerste raceweekend, althans) overstag.

Carlin

26. Zak O’Sullivan (17, Engeland – Williams Driver Academy)

27. Brad Benavides (20, Verenigde Staten)

28. Enzo Trulli (16, Italië)

Ooit zo’n grote naam in de opleidingsklassen, maar Carlin zet zichzelf inmiddels al een paar jaren voor schut. In drie jaren van de huidige Formule 3-opzet is het nog nooit iets geweest. Dit jaar moet het anders: GB3-kampioen en Williams-talent Zak O’Sullivan trekt de kar en de Brit is bepaald geen pannenkoek. Teammaat Brad Benavides loopt het gevaar om die aanduiding wél te ontvangen – hij bezit meer paspoorten dan trofeeën. Voor Enzo Trulli, zoontje van F1-racewinnaar Jarno, komt de Formule 3 na slechts één jaartje in de autosport mogelijk te vroeg.

Van Amersfoort Racing

29. Franco Colapinto (18, Argentinië)

30. Rafael Villagomez (20, Mexico)

31. Reece Ushijima (19, Engeland)

Bij de selectie voor de nieuwe Formule 3 (winter 2018-19) werd het vermaarde Van Amersfoort Racing doodleuk overgeslagen, maar na drie jaren heeft karma het juniorklassenuniversum alsnog rechtgezet. Frits van Amersfoort keert terug in de klasse waarin hij als teameigenaar talrijke successen heeft behaald en doet dat met niet de minste namen, waarvan er twee debuteren. Franco Colapinto reed vorig jaar al de 24 uur van Le Mans en staat te boek als een groot talent. Rafael Villagomez is een zeer capabele coureur, die een moeizaam F3-seizoenen enkel op het duwtje in de juiste richting wacht. De Japanse Amerikaan (met een Britse licentie) Reece Ushijima completeert het drietal.