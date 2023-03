'Debutant Barter geholpen aan ontstoken verstandkies'

Niet alleen het nieuwe Formule 1-seizoen gaat dit weekend van start, ook de opstapklassen trappen hun nieuwe seizoen af in Bahrein. De Formule 3 komt dit weekend ook weer in actie, maar voor de debuterende coureur Hugh Barter kan het zomaar een zeer vervelend weekend gaan worden in met Midden-Oosten.

GPToday.net heeft namelijk vernomen dat Barter deze ochtend het Bahrain International Circuit in Sakhir heeft verlaten met een stevige pijn in zijn mond. Het bleek te gaan om een ontstoken verstandkies, dit zorgde voor veel pijn bij de jonge getalenteerde Australische coureur die is geboren in Japan. Barter heeft inmiddels een ingreep onder gaan.

Het lijkt er namelijk op dat het Bahreinse koningshuis hulp heeft verleend bij de kwestie. De coureur van Campos Racing is namelijk geholpen door het koningshuis om een zo goed mogelijke arts te vinden. De pijnlijke kies is inmiddels getrokken maar het is nog onduidelijk of Barter kan rijden tijdens de seizoenstart in Bahrein. Het team van Campos rijdt verder met Josep María Martí en Christian Mansell.