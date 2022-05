Sprintrace: Vidales wint thuisrace in Barcelona

Onder een heerlijk Spaans zonnetje heeft David Vidales de sprintrace in Barcelona gewonnen van kop tot staart. De coureur behaalde in zijn thuisland zijn eerste zege van dit seizoen. De Campos Racing-coureur mag zijn triomf behouden na een incident met de nummer twee Jak Crawford in ronde 11. Ciao Collet pakte voor het Nederlandse MP Motorsport het laatste podiumplekje.

Raceverslag

De top tien van de kwalificatie wordt omgedraaid voor de startopstelling. David Vidales krijgt hierdoor de eer om vanaf pole te starten nadat Zane Maloney een straf kreeg voor het mislopen van de technische meting.

Bij de start komt het gehele veld veilig de eerste bochten. Vidales behoudt de leiding voor Juan Manuel Correa en Crawford en trekt een gaatje.

Leider in het kampioenschap Victor Martins valt uit in ronde zeven. Dit geeft Arthur Leclerc, broertje van F1-coureur Charles Leclerc, de kans om leider te worden in de rangschikking.

Met 10 ronden te gaan zet Crawford aan en komt steeds dichter op de staart van Vidales, maar kan nog geen aanval inzetten. De ronde daarna krijgt Crawford zijn eerste kans en wil buitenom bij bocht één inhalen, maar moet eieren voor zijn geld kiezen omdat Vidales geen ruimte toegeeft. Crawford moet hierdoor een gat overbruggen van anderhalve seconde. De wedstrijdleiding onderzoekt vanaf ronde 14 of Vidales zich aan de regels heeft gehouden.

Collet wil met vier ronden nog voor de boeg de laatste podiumplek afpakken van Correa. Collet komt de volgende ronde er wel voorbij en bezorgt MP Motorsport een trofee.

De overwinning van Vidales komt niet meer in gevaar en wordt als eerste afgevlagd. De top drie krijgt de eer om als eerste het gloednieuwe podium te bestijgen onder het gehoor van het Spaanse volkslied.

Zondagochtend 10.00 uur is de hoofdrace.