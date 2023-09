Bortoleto kampioen na puntloze kwalificatie voor titelconcurrentie

Het was niet of, maar wanneer Trident-coureur Gabriel Bortoleto de F3-titel zou binnen slepen. Voordat er überhaupt een meter is geracet in het slotweekend op Monza, mag de Braziliaan zich kronen tot kampioen. Concurrent Paul Aron en kersverse Red Bull-junior Pepe Marti hadden nog een mathematische kans op de titel, maar door het mislopen van twee punten voor pole-position is het gat in de rangschikking onoverbrugbaar naar Bortoleto met een sprintrace en hoofdrace nog in het vooruitzicht.

GABRIEL BORTOLETO IS THE 2023 FORMULA 3 CHAMPION! 馃弳



Gabriel Bortoleto é o campeão da Fórmula 3!#ItalianGP #F3 pic.twitter.com/9246qqjGsD — Formula 3 (@Formula3) September 1, 2023

Voor Bortoleto is dit pas zijn eerste openwiel-titel. De pas 18-jarige debutant won tot dusver in de Formule 3 twee races en behaalde drie tweede plaatsen. Met nog een tal top-vijf-finishes erbij, was de Braziliaan de meest constante factor. Voordat het seizoen begon in Bahrein was Bortoleto niet de grote favoriet, afgaand op zijn behaalde resultaten in het recente verleden. In 2022 werd hij zesde in het Formula Regional European Championship by Alpine en in 2021 vijftiende. In 2020 deed hij mee in de Italiaanse F4 en eindigde als vijfde.