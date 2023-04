Fabrikanten jagen op toegangsbewijzen voor nieuwe GT-klasse op Le Mans

De editie van 2023 moet nog plaatsvinden, maar nu al wordt er honderduit gesproken over de deelnemerslijst van de 24 uur van Le Mans in 2024. De oorzaak is het nieuwe GT3-reglement, dat per ingaande het nieuwe jaar van kracht gaat. Na de invoering van de Hypercars en het terugdringen van de LMP2-klasse is dit een volgende vernieuwing omtrent het langeafstandsracen.

In het verleden waren er vier klassen op Le Mans: de LMP1, de LMP2, de GT(E)-Pro en de GT(E)-Am. Nadat de LMP1 voltooid verleden tijd is en voortgang van de LMP2 vanwege de groeiende toename van Hypercars op losse schroeven staat, wordt er inmiddels ook driftig gesleuteld aan de GT-klassen. Zo is de Pro-variant reeds verdwenen. De tijden dat er enkel professionele coureurs achter het stuur van een GT-wagen mochten rijden, zijn zodoende in de geschiedenisboeken verdwenen. In het nieuwe WEC-seizoen, dat een maand geleden op Sebring van start ging, werd er enkel met GT-wagens gereden waarin minstens één bronzen geïndiceerde coureur rondreed.

Voor volgend jaar is het de bedoeling dat de prototype GT-bolides, die enkel raakvlak hebben met hun taken in het autoracen, worden vervangen door de meer gangbare GT3-wagens. De GT3 is een klasse die meer overeenkomsten vertoont met snelle personenwagens, zoals bijvoorbeeld de Mercedes AMG GT3. Echter, aangezien het ook een stuk goedkoper zou moeten zijn dan GTE Pro of GTE Am, loopt het storm wat betreft de aanmeldingen.

Van Ferrari, BMW, Lamborghini en Porsche is reeds bekend dat men in 2024 met een Hypercar dan wel een LMDh aan de start verschijnt, maar elk van de vier merken wenst tevens meerdere auto's in de GT3-klasse te stallen. Het bovengenoemde Mercedes, maar ook Audi en Honda/Acura hebben evengoed de hoop uitgesproken om deel te nemen aan de legendarische race op het Circuit de la Sarthe. Corvette heeft reeds een GT3-wagen klaar en ook Toyota, dat de laatste vijf edities van Le Mans won, wil via Lexus een gooi naar GT3-succes doen.

De 24 uur van Le Mans van dit jaar vindt plaats in het tweede weekend van juni. Met Renger van der Zande, Bent Viscaal, Job van Uitert, Tijmen van der Helm en Nick Catsburg verschijnen er minstens vijf Nederlanders aan de start.