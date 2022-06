Oppermachtig Toyota wint vijfde maal op rij 24 uur van Le Mans

Brendon Hartley, Sebastien Buemi en Ryo Hirakawa hebben met de Toyota Gazoo Racing #8 de 90ste editie van de 24 uur gewonnen in het algemeen klassement. Op gepaste afstand finishte de tweede Toyota #7 met Kamui Koboyashi, Mike Conway en Brendon Hartley. Nummer drie was de #709-bolide van Glickenhaus Racing met Ryan Briscoe, Richard Westbrook en Franck Mailleux. Het was voor Totoya de vijfde zege op rij.

De beste Nederlander was Tijmen van der Helm in de LMP2-categorie met TDS Racing x Vaillante op de achtste positie en vierde binnen de klasse.

Hypercar

Toyota had een interne strijd voor de winst , maar doordat vroeg in de wedstrijd de #7 tijdelijk stil kwam te staan was de strijd vooraan niet meer spannend. De Toyota met nummer #8 nam de leiding over en gaf die niet meer uit handen.

Door het grote verschil tussen de Toyota's, de privateers van Glickenhaus en de veredelde LMP1-bolide van Alpine pakte het Japanse concern een makkelijke dubbelzege.

Alpine kreeg al snel te maken met problemen en kon een podium vergeten. Ook een van de twee Glickenhaus-wagens met startnummer # verloor veel tijd.

In 2023 is de verwachting losbartst in deze klasse met de komst van nieuwe fabrikanten, waaronder het legendarische merk van Ferrari.

1. Toyota Gazoo Racing #8

Sebastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa

2. Toyota Gazoo Racing #7

Mike Conway, Kamui Kobayashi en Jose Maria Lopez

3. Glickenhaus Racing #709

Ryan Briscoe, Richard Westbrook en Franck Mailleux

LMP2

In deze categorie was er een moordende competitie met 27 wagens. Vijf Nederlanders waren actief in deze klasse. Robin Frijns was met de #31 WRT-machine was de favoriet na de magistrale behaalde poleposition. Maar na de start van de 24 uur was de kans op de winst snel verkeken.

De teamgenoot van Frijns, voormalig DTM-kampioen René Rast, kreeg de schuld van een startincident met concurrent United Autosports en ontving een stop-and-go-penalty van een minuut. Die moest Rast inlossen een ronde na de eerste reguliere pitstop.

Wat was er gebeurd? De #22 auto met Will Owen achter het stuur kwam klem te zitten tussen beide WRT-bolides, kon geen kant op en schoot de grindbak in. Het bodywork vloog de lucht in, maar ernstige schade bleef uit en Owen kon terug komen naar de pits. De reparatie duurde drie minuten en voordat er überhaupt een meter was gereden, was de #22-wagen meteen al kansloos voor de eindoverwinning.

Met het WRT van Frijns ging het van kwaad tot erger. Met nog iets meer met vijf uur op de klok, gaat het helemaal mis met de nummer #31. Frijns verloor de controle over zijn LMP2 en ging hard de vangrail in en de wedstrijd was daarmee over voor WRT. Het incident zorgde zelfs voor een Safety Car.

De talentvolle Job van Uitert kwam in actie voor Panis Racing in de #65-bolide. Lange tijd reed de formatie op podiumkoers, maar in de donkere uurtjes schoot een teamgenoot van Van Uitert van de baan en kwam vast te zitten in het grind en verloor megaveel tijd. Een twaalfde plaats in deze categorie was alles wat resteerde.

Tijmen van der Helm streed samen met het Franse team van TDS Racing x Vaillante voor een goede klassering en bleef uit de problemen. Een prachtige vierde plek was het resultaat.

Bent Viscaal kende een prima debuut met ARC Bratislava #44 en finishte, samen met invaller Nyck de Vries en Miro Konopka, onopvallend als 21ste in de klasse.

1. JOTA #38

Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa en Will Stevens

2. Prema Orlen #9

Robert Kubica, Louis Deletraz en Lorenzo Colombo

3. JOTA #28

Ed Jones, Jonathan Aberdein en Oliver Rasmussen

*rectificatie: in twee artikelen over Le Mans stond dat Van Uitert meedeed in de GTE, maar dat was onjuist.

GTE Pro

Nicky Catsburg met de #63 Corvette Racing reed fier aan kop, maar in de avonduren kreeg de wagen te maken met een lekke band. De bolide moest strompelend naar de garage en verloor veel tijd. Uiteindelijk viel Catsburg auto uit.

De Porsche #92 nam de leiding over. Echter, die wagen kreeg ook grote issues. De rechtervoorband spatte uit elkaar en zorgde voor enorme schade. Door het terugvallen van #92 Porsche kwam de andere Corvette met nummer #64 aan kop.

Maar er heerste een vloek op de eerste plaats, want ook de leidende Corvette werd uitgeschakeld voor de zege met nog circa zes uur voor de boeg. Francois Perrodo verpestte het feestje voor de Amerikanen door de nummer #64 van de baan te tikken na een uitwijkmanouvre vanwege een zwenkende bolide voor zijn neus. Ook de tweede Corvette moest opgeven.

AF Corse Ferrari #51 kwam onverwacht aan de leiding en vocht met de #92 Porsche om de triomf. Na een pitstop van Ferrari vanwege een leeglopende band kwam de Porsche aan kop en vatte de koe bij de hoorns en gaf dat niet meer uit handen.

1. Porsche GT Team #92

Kevin Estre, Michael Christensen en Laurens Vanthoor

2. AF Corse #51

Alessandro Pier Guidi, James Calado en Daniel Serra

3. AF Corse #52

Miguel Molina, Antonio Fuoco en Davide Rigon

De GTE Pro verdwijnt vanaf 2023 als categorie

GTE Am

Renger van der Zande speelde een bijrol en finishte met JMW Motorsport buiten de top tien in deze klasse.

1. TF Sport Aston Martin #33

Ben Keating, Henrique Chaves en Marco Sorensen

2. Weathertech Racing Porsche #79

Cooper MacNeil, Julien Andlauer en Gianluca Giraudi

3. Northwest AMR Aston Martin #98

Paul Dalla Lana, Nicki Thiim en David Pittard