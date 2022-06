Op weg naar Le Mans: povere inbreng van Hollandse bodem

Voor de 90ste editie 24 uur van Le Mans doen er maar zes Nederlanders mee. In vergelijking met andere jaren wat pover. Mede door het wegvallen van Racing Team Nederland is er een flinke hap uit de Hollandse inbreng. Maar ook Beitske Visser en eenmaalig winnaar van Le Mans Jeroen Bleekemolen slaan een jaartje over. Maar wie doen er dan wel mee? GPToday.net zet ze alle zes even op een rij.



Tijmen van der Helm - TDS Racing x Vaillante - LMP2 #13

Teamgenoten: Philippe Cimadomo en Mathias Beche

Van der Helm is vooral bekend vanwege zijn deelname aan de Formule 3 in 2021. Veel indruk maakte de 18-jarige coureur, geboren in Den Hoorn, niet echt. Rijdend voor het Nederlandse team van MP Motorsport behaalde hij geen enkel punt. Van der Helm kon geen vervolg geven aan dit avontuur en moest zoeken naar een nieuwe uitdaging.

Die vond de jonge rijder in het langeafstandsracen. ARC Bratislava, uitkomend in het World Endurance Championship contracteerde Van der Helm voor 2022. Maar zijn eerste beproeving kwam in de beroemde 24 uur van Daytona van dit jaar, vlak na zijn achttiende verjaardag. Met het Russische team G-Drive Racing with APR viel Van der Helm echter uit.

In het WEC ging niet veel beter. Bij de openingswedstrijd van de 1000 miles of Sebring begin maart werd Van der Helm met zijn equipe 13de in de LMP2. Twee maanden later kwam er op het historische Spa Francorchamps tijdens de zesuursrace een DNF achter zijn naam - en die van Bent Viscaal door de crash van teamgenoot en teambaas Miroslav Konopka.

Maar het was niet alleen maar kommer en kwel. In de tussentijd was er ook wat te vieren in de Europese Le Mans Series, waar Van der Helm ook aan meedeed. Met TDS Racing x Vaillante scoorde hij twee keer een podium in de LMP2 Pro/Am-klasse en in de normale LMP2 twee keer een toptienklassering.

Bent Viscaal - ARC Bratislava - LMP2 #44

Teamgenoten: Tristan Vautier en Miro Konopka

Naast Van der Helm hoopt een andere jonge racecoureur van Nederlandse bodem zijn debuut te maken. Zijn naam: Bent Viscaal. De geboren rijder uit Albergen staat te popelen om mee te doen.

Net als Van der Helm komt de voormalig F3 en F2-coureur voor ARC Bratislava uit in het WEC, maar zullen niet samen rijden in Le Mans, maar tegen elkaar in de LMP2. De eerste race in het WEC liep uit op een teleurstelling en kon door een crash van zijn teamgenoot niet rijden.

Het stoeltje in het endurance-wereldkampioenschap bemachtige Viscaal dankzij zijn sterke optredens in de Europese Le Mans Series. Bij zijn debuut in het langeafstandsracen scoorde hij gelijk een podium op Paul Ricard met Sophia Floersch.

Dit jaar koos Viscaal voor een avontuur in een andere klasse omdat hij geen plek kon bemachtigen in de Formule 2. De droom naar de F1 heeft die tijdelijk moeten laten varen. In de Formule 3 pakte hij twee podia, waarvan een zege. In de Formule 2 werd de coureur uit Albergen twee keer als tweede afgevlagd.

Robin Frijns - WRT - LMP2 #31

Teamgenoten: Sean Gelael en Rene Rast

Robin Frijns is vooral bekend van zijn verrichtingen in de Formule E. Sinds 2015 is de geboren coureur uit Maastricht een vaste waarde in de elektrische openwheeler. Zijn beste eindresultaat in deze serie is een vierde plek en is over het algemeen vaak van voren te vinden en pakt dus zijn podiumpjes mee.

Echter, zijn grootste successen boekt de 30-jarige rijder in het langeafstandsracen en heeft daarin belangrijke kampioenschappen en races op zijn palmares staan. Zo won hij in 2021 Le Mans met het Belgische WRT in de LMP2-categorie en had een belangrijk aandeel in het binnenhalen van het kampioenschap in de WEC.

Ook was Frijns van 2018 t/m 2020 actief in de DTM en pakte met in zijn laatste seizoen veel eremetaal en eindigde op de derde plek in de rangschikking.



Kortom, dat Frijns talent heeft, staat buiten kijf. Dat heeft de veelzijdige coureur in de junior-klasses al bewezen. Tot een Formule 1 stoeltje heeft het echter nooit geleid, mede misschien door zijn negatieve uitspraken over Red Bull in het verleden. De Nederlander is wel reservecoureur geweest voor Sauber en Caterham in de periode 2012 t/m 2014.



Nicky Catsburg - Corvette Racing - GTE Pro #63

Teamgenoten: Antonio Garcia en Jordan Taylor



Met maar zeven wagens in het GTE Pro-deelnemeversveld, is kans op succes voor Nicky Catsburg zeker aanwezig. De 34-jarige coureur uit Amsersfoort werd vorig jaar tweede in deze categorie.

Zijn grootste zeges behaalde Catsburg in Amerika. De coureur won in 2021 de 24 uur van Daytona in de GTLM-klasse en schreef dit jaar de 12 uur van Sebring op zijn naam met in de GTD Pro.



Job van Uitert - Panis Racing - GTE Am #65

Teamgenoten: Julien Canal en Nicolas Jamin

Job van Uitert wordt gezien als een groot talent in het langeafstandsracen. De pas 23-jarige coureur komt uit Dongen en heeft al wat aardig meters in de endurance erop zitten. Na zijn F4-periode nam van Uitert de beslissing om zijn carriére een vervolg te geven in de Europese Le Mans Series in de LMP2.

In 2018 maakte hij daarin zijn debuut en won meteen het kampioenschap. In zijn eerste 24 uur van Le Mans werd de coureur zesde in diezelfde klasse.



In 2021 vroeg Racing Team Nederland Van Uitert om deel te nemen aan Le Mans. Samen met Giedo van den Garde en Frits van Eerd. In de LMP2-klasse werd de renstal elfde en reed de knalgele bolide zich naar een tweede plek in de LMP2 Pro/Am-categorie.



Nu komt de 23-jarige coureur in de GTE Am-klasse uit en dat zal voor de jonge Nederlander een hele nieuwe ervaring worden.

Renger van der Zande - JMW Motorsport - GTE Am #66

Teamgenoten: Mark Kvamme en Jason Hart

De meesten zullen Renger van der Zande kennen van zijn rol als analist bij het tv-programma Race Café op Ziggo Sport. Dankzij dit platform werd ook steeds meer zichtbaar voor wat klasbak de 36-jarige coureur is op de baan. Niet in Europa, maar overzees in het minder bekende IMSA.

In het Amerikaanse endurancekampioenschap schittert de Nederlander al vanaf zijn debuut in 2014. Twee jaar later won hij met team Starworks Motorsport het kampioenschap en won in 2018 en 2019 de belangrijkste langeafstandsrace in de Verenigde Staten: de 24 uur van Daytona.

In Le Mans wilde het nog niet vlotten. In 2018 en 2019 behaalde de 36-jarige rijder niet eens de finish in de LMP1-serie en werd in 2020 twaalde in de LMP2. Toch was er in 2021 iets meer reden voor optimisme. In dezelfde klasse als een jaar eerder behaalde Renger van der Zande een vijfde plaats.