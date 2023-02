Volledig WEC-programma voor Viscaal bij Prema Racing

Goed nieuws voor Bent Viscaal: de 23-jarige Nederlander verdedigt in het komende seizoen de kleuren van het succesvolle team Prema Racing. Viscaal promoveert met het Italiaanse team vanuit de European Le Mans Series richting het wereldkampioenschap enduranceracen, het WEC.

Waar Prema vorig jaar nog de belangrijkste tegenstander van Viscaal bleek - de equipe van René Rosin ging immers aan de haal met zowel de rijders- als de teamtitel - daar voegt de talentvolle twintiger zich voor het komende seizoen bij zijn voormalige concurrent. De Tukker mag in het WEC-seizoen de wagen met startnummer 9 besturen. De Amerikaanse Ecuadoriaan Juan Manuel Correa en de Roemeen Filip Ugran vormen in combinatie met het Nederlandse talent het rijderstrio. Correa, die een voltijdprogramma in de Formule 2 afwerkt, zal enkele races moeten missen vanwege zijn verplichtingen voor Van Amersfoort Racing. In die gevallen neemt de Italiaanse veteraan Andrea Caldarelli het stuurtje over.

Voor Viscaal wordt het overigens geen debuut op het hoogste niveau. De inwoner van het pittoreske Albergen nam vorig jaar op uitnodiging van ARC Bratislava al eens deel aan twee WEC-wedstrijden, eentje daarvan was de legendarische 24 uur van Le Mans. In Noord-Frankrijk kwam de tweevoudig Formule 2-podiumklant bijzonder sterk voor de dag: hij noteerde het rapste gemiddelde tempo van alle debuterende coureurs.

Prema Racing, vooral bekend vanwege haar successen in de opstapklassen richting de Formule 1, zet sinds 2022 wagens in de endurancewereld in. Voor 2023 zal de Italiaanse equipe met twee bolides in het WEC te bewonderen zijn. De andere bolide, met startnummer 63, wordt onder meer bestuurd door de Franse jongedame Doriane Pin.

Het nieuwe WEC-seizoen wordt afgetrapt op het circuit van Sebring. Op vrijdag 17 maart aanstaande mogen Viscaal en zijn concurrenten hun stuurmanskunsten vertonen tijdens de 1000 mijlen van Sebring in de Verenigde Staten.