Ferrari claimt pole position voor 24 uur van Le Mans

Aankomend weekend wordt de iconische 24 uur van Le Mans verreden. De volledige startopstelling voor de race is nu bekend, de zogenaamde Hyperpole-kwalificatie werd afgewerkt in de drie klassen. Het team van Ferrari greep zijn kans en claimde de volledige eerste startrij voor de race.

In de Hyperpole-kwalificatie jagen de acht snelste auto's per klasse om de pole position. Op woensdag werd de normale kwalificatie verreden en kwalificeerden de snelste wagens zich voor de Hyperpole. Bij de Hypercar-klasse ging gisteren de pole naar de Ferrari met startnummer 50. Antonio Fuoco noteerde de snelste tijd en was bijna een seconde sneller dan de zusterauto met startnummer 51.

De Cadillac met startnummer 8 kende een vervelende kwalificatie. De wagen, die ook wordt bestuurd door Renger van der Zande, viel in de slotminuten stil aangezien er iets in de brand stond. De snelste Toyota start de race morgen op de derde plaats, de Porsche met startnummer 75 en de Toyota nummer 7 maken de top vijf compleet. In de LMP2-klasse werd de pole gepakt door de auto van IDEC Sport. De Prema nummer 9 van onder meer Bent Viscaal zal de race als zevende gaan starten in de LMP2-klasse. In de GTE Am-klasse ging de pole naar de Corvette van Nicky Catsburg.