Volgend weekend begint het wereldkampioenschap langeafstandsracen bij de 1000 miles van Sebring in de Verenigde Staten.

In aanloop naar dit spektakel testen verschillende teams hun pijlsnelle bolides op dit hobbelige en betonnen parcours. Ook Ferrari is sinds lange tijd weer van de partij in de snelste klasse van WEC, de Hypercars.

Hieronder alvast een voorproefje wat de rode brigade in petto heeft.