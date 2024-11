Toyota bevestigt De Vries voor 2025

Voormalig Formule 1-coureur Nyck de Vries heeft een nieuwe deal getekend voor 2025. De Nederlandse coureur reed dit jaar voor Toyota in het World Endurance Championship, en dat ging niet slecht. Bij Toyota waren ze tevreden, en De Vries zal ook in 2025 voor het team rijden.

De Vries reed in 2023 in de Formule 1 voor het toenmalige AlphaTauri. Vanwege tegenvallende resultaten werd hij halverwege het seizoen vervangen door Daniel Ricciardo. De Vries nam een mediapauze, en tekende vervolgens contracten in de Formule E en het WEC. Voor Toyota bestuurde hij dit jaar een Hypercar, en dat ging zeker niet slecht. De Vries won met zijn teamgenoten de race op Imola, en Toyota greep de titel bij de constructeurs.

Het team van Toyota Gazoo Racing heeft vandaag bekendgemaakt dat ze geen verandering doorvoeren voor hun line-up in 2025. De Vries zal ook in 2025 de wagen met startnummer 7 besturen. Hij deelt deze wagen met Mike Conway en Kamui Kobayashi. De tweede Toyota met startnummer 8 zal volgend jaar ook worden bestuurd door Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa. Het nieuwe WEC-seizoen gaat in februari van start op het circuit van Losail in Qatar.