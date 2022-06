De Vries valt in voor geschorste Cimadomo

Nyck de Vries is opgeroepen door TDS Racing om in te vallen voor de 24 uur van Le Mans in de LMP2-categorie. Het team moest Philippe Cimadomo op non-actief zetten van de stewards nadat de Fransman drie incidenten veroorzaakte en kwam dus een rijder tekort.

Landgenoot Tijmen van der Helm en Mathias Beche halen door dit nieuws opgelucht adem, want de kans was aanwezig dat TDS Racing zich moest afmelden voor de wedstrijd als er geen vervanger geregeld kon worden.

Op Facebook van het Franse team werd de aankondiging wereldkundig gemaakt. "Na het zware ongeval van gisteren zal Philippe Cimadomo niet deelnemen aan de komende race, maar alle partijen zijn overeengekomen om de deelname aan de 24 uur van Le Mans te behouden. Nyck de Vries zal naast Tijmen Van der Helm en Mathias Beche de rijdersopstelling completeren."

De Vries, Van der Helm en Beche rijden met startnummer #13.