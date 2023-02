Kubica vindt onderdak bij LMP2-team van WRT

Robert Kubica heeft na zijn exit als Alfa Romeo-reserve een nieuw onderkomen gevonden. De Poolse coureur reed in de afgelopen jaren een aantal vrije trainingen en twee races als reserve van Alfa Romeo. Dit jaar werd duidelijk dat hij geen nieuw contract kreeg, hij heeft onderdak gevonden in het WEC.

Vandaag werd bekend dat Kubica gaat rijden voor het LMP2-team van WRT. De Poolse coureur gaat de Oreca met startnummer 41 delen met de Angolees Rui Andrade en de Zwitser Louis Delétraz. De enduranceracerij is voor Kubica niet nieuw, hij kwam vorig jaar immers ook al in actie in het World Endurance Championship. Het grote verschil met 2022 is echter dat Kubica nu geen verbinding meer heeft met een Formule 1-team.