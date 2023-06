Het verhaal achter de NASCAR op Le Mans

De 24 uur van Le Mans is een pareltje op de internationale autosportkalender. Morgen gaat de wereldberoemde race van start en op de deelnemerslijst staan een aantal bijzondere deelnemers en voertuigen. De bijzonderste auto van het stel? De NASCAR met startnummer 24.

Al weken gaat het eigenlijk maar om één deelnemer: de Chevrolet Camaro ZL1 van Hendrick Motorsports. De wagen kent een ijzersterke line-up met NASCAR-legende Jimmie Johnson, Formule 1-kampioen Jenson Button en Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller. De auto rijdt in een speciale klasse en roept vooral veel vragen op. Veel mensen vragen zich namelijk af waarom er een NASCAR meedoet aan Le Mans

De deelname van de NASCAR is een gevolg van een dubbel verjaardagsfeestje. De NASCAR viert dit jaar zijn 75ste verjaardag en de 24 uur van Le Mans wordt dit jaar 100. De organisatoren van Le Mans en hun Amerikaanse vrienden zagen een unieke kans liggen en grepen die met beide handen aan. Aangezien de Camaro niet voldoet aan de regels van een van de drie klassen, staat de wagen ingeschreven als Garage 56-deelnemer in de Innovative Car-klasse.

Garage 56

Het Garage 56-project werd ooit in het leven geroepen om innovatieve wagens te laten deelnemen buiten het klassement om. In 2012 was Nissan de eerste Garage 56-deelnemer met de bijzondere DeltaWing. In 2014 keerde de Japanners terug met de zogenaamde ZEOD RC, het ging hier om een experimentele hybride die tijdens de race kon switchen naar een volledige elektrische aandrijving. Het tweede Garage 56-project was van de Fransman Frédéric Sausset. Het project nam twee keer deel en was puur gericht op coureurs met een lichamelijke handicap. Sausset zelf mist namelijk een arm en beide benen.

Uniek?

De NASCAR is dus een beetje een vreemde eend in de bijt in het Garage 56-rijtje. Toch is de NASCAR-deelname niet uniek, in 1976 deden er namelijk ook al 2 NASCAR's mee. De organisatie van Le Mans benaderde een jaar eerder NASCAR-bons Bill France Sr. voor een mogelijke samenwerking om het startveld van de 24-uursrace wat meer kleur te geven.

De gesprekken hadden een positief effect, want naast een viertal IMSA-bolides verschenen er ook twee NASCAR's aan de start van Le Mans. Het ging hier om een Dodge Charger voor Hershel en Doug McGriff en een Ford Torino voor Dick Brooks en Dick Hutcherson. De wagens waren grote publiekstrekkers, maar vielen allebei uit.

Lampen

Hoe de NASCAR van Hendrick Motorsport het dit jaar gaat doen, is vanzelfsprekend onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat men de zaakjes zeer serieus neemt. In de voorbereiding op Le Mans werkte het team meerdere tests af en maakten Johnson, Button en Rockenfeller veel meters. Ook werd de auto aangepast voor Le Mans, het circuit steekt immers iets anders in elkaar dan een oval.

De Next Gen-bolide is op meerdere punten aangepast zodat hij Le Mans-proof is. De meest in het oog springende aanpassing? Lampen. De aanpassingen en de goede voorbereiding lijken hun vruchten af te werpen, want de snelheid is aanwezig. Voorafgaand aan Le Mans was het de verwachting dat de Camaro veel langzamer zou zijn dan de rest van het veld. Niets bleek echter minder waar te zijn, want in de kwalificatie op woensdag was de auto sneller dan alle GTE Am-auto’s. Hoe de NASCAR het gaat doen in de race zal dit weekend blijken. Eén ding is in ieder geval zeker: de deelname van het Amerikaanse monster is nu al een groot succes.