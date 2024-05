Viscaal gaat deelnemen aan 24 uur Le Mans

Over ruim een maand staat de iconische 24 uur van Le Mans weer op het programma. Ook dit jaar staan er weer veel kansrijke Nederlanders aan de start van de autosportklassieker. Vandaag is bekend geworden dat ook Bent Viscaal weer zal gaan deelnemen aan Le Mans.

Viscaal reed vorig jaar nog in het WEC, maar aangezien er dit jaar geen LMP2's meer deelnemen aan het kampioenschap, is hij voor dit jaar uitgeweken naar de European Le Mans Series. Hij rijdt daar voor het team van Proton Competition, en afgelopen weekend stond hij op Paul Ricard op het podium. Aangezien er dit jaar wel LMP2-teams mogen deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, lagen er kansen voor Viscaal.

Iron Lynx

De Nederlander heeft deze kans met twee handen aangegrepen, want vandaag is bekend geworden dat hij gaat deelnemen aan Le Mans. Hij zal de wagen met startnummer 9 gaan besturen, deze auto wordt gerund door Proton in samenwerking met Iron Lynx. Viscaal is direct ook de meest ervaren coureur op de wagen, want hij krijgt gezelschap van de tieners Jonas Ried en Macéo Capietto. Viscaal maakte in de afgelopen jaren veel indruk, waardoor de wagen met startnummer 9 dus direct als een outsider geldt voor de zege in de klasse.

Ten Voorde

Viscaal is zeker niet de enige Nederlander die dit jaar deelneemt aan Le Mans. Vandaag werd ook bekend dat Larry Ten Voorde gaat deelnemen aan de race, hij rijdt in de Ferrari van JMW Motorsport in de LMGT3-klasse. Verder rijden Renger van der Zande (Cadillac), Nyck de Vries (Toyota) en Robin Frijns (BMW) in de Hyperklasse. Viscaal krijgt in de LMP2-klasse competitie van zijn landgenoten Job van Uitert en Nicky Catsburg. Ten Voorde neemt het in zijn klasse op tegen Morris Schuring.