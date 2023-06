Deze voormalig Formule 1-coureurs doen mee aan de 24 uur van Le Mans

Aankomend weekend staat de 24 uur van Le Mans op het programma. Het wordt een bijzondere wedstrijd want Le Mans viert zijn honderdste verjaardag. De race vormt samen met de Indianapolis 500 en de Grand Prix van Monaco de Triple Crown. Aan de start verschijnen veel coureurs met Formule 1-ervaring.

De hype voor de aanstaande 24 uur van Le Mans is zeer groot. Door de invoering van de nieuwe Hypercar-regels is het startveld zeer sterk. Onder andere Cadillac, Ferrari, Porsche en Peugeot nemen dit jaar weer deel in de topklasse. Dat betekent dat er veel coureurs van naam aan de start verschijnen, 18 Le Mans-deelnemers hebben een Formule 1-verleden.

Hypercars

Bourdais

In de Hypercar-klasse starten de meeste voormalig Formule 1-coureurs. Op de startlijst is Sébastien Bourdais de eerste naam met ervaring in de koningsklasse. De Fransman deelt de Cadillac met startnummer 3 met Scott Dixon en Nederlander Renger van der Zande. Bourdais reed in 2008 en 2009 in de Formule 1 voor het team van Toro Rosso. Toen dat avontuur ten einde kwam trok hij terug naar de Verenigde Staten om onder meer endurance en Indycar te gaan rijden. Bourdais heeft genoeg ervaring op Le Mans, al voor zijn Formule 1-loopbaan nam hij deel aan de autosportklassieker.

Lotterer

Op de Porsche Penkse inschrijving met startnummer vindt men de tweede coureur met Formule 1-ervaring terug. Het gaat hier om André Lotterer. De Duitser is een grote naam in de enduranceracerij en wist de 24 uur van Le Mans al drie keer te winnen. Zijn Formule 1-loopbaan telt maar één race. In 2014 reed hij de Belgische Grand Prix voor Caterham, maar viel hij al snel uit. Hij deelt dit jaar zijn Porsche met Kevin Estre en Laurens Vanthoor.

Kobayashi

Kamui Kobayashi reed in 2014 voor het laatst in de Formule 1. De Japanner debuteerde in 2009 in de koningsklasse bij het team van Toyota waarna hij van 2010 tot en met 2012 voor Sauber reed. Hij scoorde in die jaren één podiumplaats. In 2014 reed hij nog voor Caterham, waarna hij definitief naar het WEC trok. In dienst van Toyota was hij zeer succesvol en won hij in 2021 voor het eerst de 24 uur van Le Mans. Hij deelt dit jaar zijn wagen met startnummer 7 met Mike Conway en José Maria Lopez. Hij vervult tevens een dubbelfunctie, want hij is ook de teambaas van Toyota.

Buemi & Hartley

De Toyota met startnummer 8 kent een line-up met twee bekende gezichten uit de Formule 1. Voormalig Toro Rosso-coureurs Sébastien Buemi en Brendon Hartley delen deze auto met de Japanner Ryo Hirakawa. Buemi reed van 2009 tot en met 2011 voor Toro Rosso en werd daarna fabriekscoureur voor Toyota in het WEC. Inmiddels is hij uitgegroeid tot één van de beste coureurs in deze klasse en wist hij de 24 uur van Le Mans al vier keer te winnen.

Hartley was al voor zijn Formule 1-loopbaan succesvol in het WEC. In 2017 debuteerde hij enigszins verrassend in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander had eerder dat jaar al de 24 uur van Le Mans gewonnen in dienst van Porsche. In 2018 reed hij een teleurstellend Formule 1-seizoen in dienst van Toro Rosso waarna hij weer naar het WEC trok. In 2020 en 2022 won hij in dienst van Toyota weer op Le Mans.

Stevens

Het team van Hertz Team Jota is een klantenteam van Porsche. De goudkleurige bolide wordt bestuurd door de Chinees Ye Yifei, Antonio Felix da Costa én Will Stevens. Laatstgenoemde is waarschijnlijk één van de onbekendste Formule 1-coureurs van de afgelopen tien jaar. Stevens debuteerde in de seizoensfinale in 2014 in de koningsklasse bij het zo goed als failliete Caterham. In 2015 reed hij een volledig seizoen voor het team van Manor Marussia. Daarna reed de Brit in meerdere klassen en dit jaar rijdt hij voor het eerst in een Hypercar.

Giovinazzi

Een bekendere naam vindt men bij het team van Ferrari. De Italianen doen voor het eerst mee in de Hypercar-klasse en Antonio Giovinazzi is op de auto met startnummer 51 de bekendste naam. De Italiaan racete in de Formule 1 voor het team van Alfa Romeo/Sauber en reed vorig jaar nog een paar vrije trainingen voor Haas. Hij is ook nog de reservecoureur van het Formule 1-team van Ferrari. Op Le Mans gaat hij de strijd aan met de Toyota’s.

Nasr

Porsche Penske heeft op de auto met startnummer 75 ook een oude bekende zitten. De wagen is een extra inschrijving voor Le Mans en heeft met Felipe Nasr een coureur met Formule 1-ervaring. De Braziliaan reed in 2015 en 2016 voor het team van Sauber, zijn beste resultaat in de Formule 1 was een vijfde plaats bij zijn debuut. Na zijn F1-carrière vertrok hij naar de andere kant van de plas en reed hij al drie keer op Le Mans.

Di Resta & Vergne

Ook de Peugeot met startnummer 93 wordt bestuurd door twee coureurs met Formule 1-ervaring. Hier delen Paul di Resta en Jean-Eric Vergne de auto met Mikkel Jensen. Di Resta racete van 2011 tot en met 2013 voor Force India en viel in 2017 eenmalig in bij het team van Williams. Hij kreeg de meeste naamsbekendheid als analist bij Sky Sports.

Vergne was jarenlang onderdeel van de opleidingsploeg van Red Bull en reed in de Formule 1 dan ook voor het team van Toro Rosso. Van 2012 tot en met 2014 verdedigde hij de kleuren van het Italiaanse team, waarna hij geen nieuw contract meer kreeg. Hij vertrok daarna naar de Formule E, waar hij twee keer wereldkampioen werd. Hij reed ook al meerdere keren op Le Mans en is sinds vorig jaar fabriekscoureur van Peugeot.

Aitken

Jack Aitken heeft slechts één Grand Prix gereden, maar mag zich dus wel een voormalig Formule 1-coureur noemen. Aitken reed in 2020 namelijk de Grand Prix van Sakhir als invaller bij het team van Williams. Op Le Mans bestuurt hij de Cadillac Hypercar van Action Express Racing. Hij deelt de auto met startnummer 311 met Pipo Derani en Alexander Sims.

Gutierrez

Esteban Gutierrez rijdt op Le Mans voor het team van Glickenhaus. De Mexicaan reed drie seizoenen in de Formule 1 voor Sauber en Haas. Gutierrez is momenteel nog betrokken bij het Formule 1-team van Mercedes en rijdt op Le Mans eenmalig met de Hypercar van Glickenhaus. Hij deelt de auto met startnummer 709 met de Fransen Franck Mailleux en Nathanaël Berthon.

LMP2

Fittipaldi

In de LMP2 rijden ook meerdere coureurs met Formule 1-ervaring. Pietro Fittipaldi reed in 2020 twee Grands Prix voor Haas als invaller voor de geblesseerde Romain Grosjean. Anno 2023 is hij nog steeds aan dat team verbonden als reservecoureur. Op Le Mans rijdt hij voor het team van JOTA en deelt hij de auto met startnummer 28 met de Denen David Heinemeier Hansson en Oliver Rasmussen.

Magnussen

De Deen Jan Magnussen rijdt op Le Mans voor het team van Inter Europol. De vader van Formule 1-coureur Kevin Magnussen reed in de jaren ‘90 zelf in de koningsklasse voor de teams van McLaren en Stewart. Hij reed daarna in veel verschillende klassen en verscheen in 1999 voor het eerst aan de start van de 24 uur van Le Mans. Dit jaar deelt hij een Oreca met Anders Fjordbach en Mark Kvamme.

Van der Garde

Giedo van der Garde is de enige Nederlandse voormalige Formule 1-coureur die dit jaar deelneemt aan Le Mans. Van der Garde reed in 2013 voor Caterham in de Formule 1 en dacht in 2015 een zitje te hebben bij Sauber. Hij neemt namens Graff voor de zesde keer deel aan Le Mans en deelt de auto met Roberto Lacorte en Patrick Pilet. In het WEC won hij eerder dit jaar namens United Autosports in Portugal in de LMP2-klasse.

Kubica

Enkelvoudig Grand Prix-winnaar Robert Kubica is ook dit jaar weer van de partij op Le Mans. De Poolse coureur kende succesvolle Formule 1- jaren in dienst van BMW Sauber en Renault. Hij raakte in 2011 gewond bij een rally-ongeluk, waardoor hij pas in 2019 weer terugkeerde in de koningsklasse bij het team van Williams. In 2021 viel hij twee races in bij Alfa Romeo en hij was tot vorig jaar nog reservecoureur bij diezelfde renstal. Op Le Mans bestuurt hij de WRT-bolide met startnummer 41. Zijn teamgenoten zijn Rui Andrade en Louis Deletraz.

Kvyat

Daniil Kvyat is de laatste coureur met Formule 1-ervaring in de LMP2-klasse. De Russische coureur rijdt dit jaar in het WEC voor het topteam van Prema. Hij deelt zijn auto met Doriane Pin en Mirko Bortolotti. Kvyat reed in de Formule 1 voor Toro Rosso en Red Bull en wordt volgend jaar een fabriekscoureur van het Hypercar-project van Lamborghini.

Innovatieve auto

Button

In de LMGTE Am-klasse rijden dit jaar geen coureurs met Formule 1-ervaring. In de innovatieve wagen rijdt echter wel een enorm bekende naam. Jenson Button deelt de NASCAR (!) van Hendrick Motorsports met Jimmie Johnson en Mike Rockenfeller. De Britse wereldkampioen Formule 1 van 2009 is één van de meest ervaren coureurs in de koningsklasse ooit. Sinds zijn F1-pensioen in 2017 rijdt hij in veel andere klassen en gaf hij zijn jawoord voor het NASCAR-project.