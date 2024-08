Jota gaat samenwerken met Cadillac vanaf 2025

Het World Endurance Championship kent dit seizoen een ijzersterk en divers startveld. Volgend jaar gaat er iets veranderen in de klasse, want een aantal teams gaan van fabrikant wisselen. Het team van Jota gaat vanaf volgend jaar samenwerken met Cadillac.

Cadillac rijdt dit jaar in het WEC met één wagen die wordt ingezet door het team van Chip Ganassi. Het was al bekend dat Ganassi hiermee gaat stoppen, en dat betekende dat Cadillac op zoek moest gaan naar een nieuwe partner. Die nieuwe partner wordt het team van Jota, dat dit jaar in het WEC rijdt met twee hypercars van Porsche. Vanaf volgend jaar wordt Jota het fabrieksteam van Cadillac. Het is nog niet bekend wie er volgend jaar in de Jota Cadillacs gaan rijden. De kans is aanwezig dat het een mix wordt tussen fabrieksrijders van Cadillac en coureurs van Jota.