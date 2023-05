Villeneuve kan Triple Crown vergeten en start niet in 24 uur van Le Mans

Geruime tijd leek het erop dat Jacques Villeneuve dit jaar een gooi zou kunnen doen naar de befaamde Triple Crown. De Canadese coureur rijdt dit jaar in het World Endurance Championship voor het hypercar-team van Vanwall en stond op de deelnemerslijst voor de 24 uur van Le Mans. Vanwall heeft nu echter hun line-up aangepast.

Vandaag werd namelijk bekend dat niet Villeneuve, maar Tristan Vautier de derde Vanwall-coureur is. De Fransman zal de groene hypercar gaan delen met de vaste coureurs Tom Dillmann en Esteban Guerrieri. Villeneuve reed in de voorgaande wedstrijden voor het team, maar is dus nu voor Le Mans gepasseerd. Aangezien hij in 1997 wereldkampioen werd in de Formule 1 en in 1995 de Indy 500 won, kon hij een gooi doen naar de Triple Crown.

Villeneuve heeft ook nog nooit gewonnen in Monaco, maar volgens sommigen geldt het winnen van een wereldtitel in de Formule 1 ook voor een Triple Crown-nominatie. Vanwall-teambaas Colin Kolles legde aan Sportscar365 uit waarom Villeneuve niet rijdt: "De situatie is dat we niet het gevoel hebben dat hij klaar is voor Le Mans. Zijn vrouw is zwanger en de baby wordt begin juni verwacht. Le Mans is een grote race en we kunnen geen risico nemen."