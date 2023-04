Viscaal grijpt net naast podium ondanks geweldige stints

P4 voor Bent Viscaal bij de zes uur van Spa-Francorchamps voor het World Championship Endurance. Op papier een puike prestatie maar de Nederlander had toch een bitterzoete nasmaak eraan overgehouden in een wedstrijd dat bomvol stond van chaos en crashes. Zijn Prema-team vocht namelijk lange tijd om eremetaal,echter de teamgenoot van de 23-jarige Tukker verloor de derde plek in de laatste vijf minuten.



Toch kan Viscaal terugkijken op een geslaagde race. ''Als je teleurgesteld kan zijn vanwege een vierde plaats, dan weet je dat je een goede race hebt gereden”, lacht Viscaal vanuit de Belgische Ardennen. ''Het was een geweldige race, ik heb genoten. Constant gebeurde er van alles op de baan, dus we moesten onze koppies er goed bij houden. Volgens mij is dat goed gelukt. Na de races in Amerika en Portugal, waarin we door omstandigheden snel op achterstand geraakten, is dit een mooie opsteker.''



De snelheid bij de Nederlander zat er goed en maakte veel tijd goed. Vanaf een achtste positie werkte Viscaal zich in rap tempo op naar de tweede positie en na een straf van de koplopers was een zege misschien zelfs mogelijk. Maar een late neutrallisatie gooide wat zand in de motor. Andere renstallen profiteerden op vers rubber.



''Over mijn triple stint ben ik erg tevreden. Het is niet eenvoudig om je fysiek en mentaal op te laden voor drie achtereenvolgende longruns in een endurance wagen, maar ik ben Prema dankbaar dat ze mij telkens weer de kans gunnen om deze zware uitdaging tot een goed einde te brengen. De race kwam onze kant op na mijn eerste van die drie achtereenvolgende stints, ik had een lekker tempo te pakken. Natuurlijk vind ik het jammer dat we geen trofee hebben gescoord, maar deze pace levert heel veel vertrouwen op voor Le Mans.''



“Het is iedere jonge coureur zijn droom om deel te mogen nemen aan de grootste races op aarde. Over zes weken mag ik voor de tweede keer meedoen aan de 24 uur van Le Mans en gezien ons tempo in België durf ik te hopen op een mooi resultaat in Frankrijk. De LMP2-competitie is normaal gesproken al moordend en zal met een flinke lading uitgenodigde teams enkel zwaarder worden, maar we zijn hier nu eenmaal om ons te onderscheiden. Laat Le Mans maar komen'', besluit Viscaal strijdvaardig.

Op zaterdag 10 juni aanstaande begint de 91ste editie van de 24 uur van Le Mans, die precies 100 jaar geleden voor de eerste keer werd verreden.