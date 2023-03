Gemengde gevoelens bij Viscaal na seizoensopener in Sebring

Gisteren werd in het Amerikaanse Sebring het nieuwe WEC-seizoen afgetrapt. Nederlander Bent Viscaal reed de race voor het LMP2-team van Prema en maakte zelf geen fout, toch eindigde hij met zijn teamgenoten als achtste, hij kijkt er met gemengde gevoelens op terug.

Viscaal deelde de wagen met startnummer 9 met de Roemeen Filip Ugran en de ervaren Italiaan Andrea Caldarelli. Viscaal maakte zelf geen fout, maar terwijl Ugran achter het stuur zat verloor hij een gedeelte van de voorzijde van de wagen. Er moest een inhaalrace worden gereden en de wagen met startnummer 9 kwam dus als achtste over de streep.

Zusterauto

Na afloop van de race in Sebring was Viscaal redelijk in zijn nopjes met zijn eigen race. Hij sprak zich uit in een persbericht: “De eerste dubbelstint ging ontzettend goed. Onze auto was één van de snellere en ik kon het tempo van de koplopers goed bijhouden. We verloren wat tijd in de pitlane toen Filip zijn gordel niet goed bevestigd kreeg, maar dat bleek klein bier bij wat er daarna volgde. Ik baal ervan, gezien het tempo van onze teamgenoten op de #63 hadden we heel ver naar voren kunnen finishen.”

Snelste coureur

Viscaal zelf kwam wel zeer sterk voor de dag, de Nederlandse coureur was de snelste Prema-coureur van de dag: “Ik ben tevreden over mijn eigen vier stints. Ik heb het maximale eruit gehaald en ik vind het leuk dat ik de snelste raceronde van de Prema-coureurs heb gereden. Gezien het tempo dat wij toonden is de achtste plaats geen beloning waar we dolblij van worden, de podiumfinish geeft in ieder geval aan dat de afstelling wel goed zit.”