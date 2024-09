Hyundai kondigt langverwacht Hypercar-project aan

Het hing al eventjes in de lucht, maar vandaag is het officieel bevestigd. Hyundai gaat deelnemen aan het World Endurance Championship. Het Zuid-Koreaanse merk gaat met hun premiummerk Genesis een Hypercar bouwen volgens de LMDh-regels. In 2026 verschijnen ze aan de start van de WEC-races.

De introductie van de Hypercars hebben ervoor gezorgd dat er zeer veel interesse is in de topklasse van de enduranceracerij. Fabrikanten kunnen kiezen uit twee verschillende klassen om hun auto te bouwen. Bij de LMH-regels wordt vrijwel alles zelf gemaakt door de teams, terwijl er bij de LMDh-regels geen eigen chassis wordt gebouwd. De fabrikanten kunnen er hier eentje kiezen die al is goedgekeurd door de FIA. Het voordeel van deze regels is dat een merk met deze auto's ook kan uitkomen in de Amerikaanse IMSA-klasse.

In de afgelopen jaren kondigden veel merken een Hypercar-programma aan. Onder meer BMW, Porsche, Ferrari, Toyota, Lamborghini en Alpine zijn al actief in het WEC. Vandaag werd bekend dat ook Hyundai gaat deelnemen aan dit kampioenschap. Onder de naam van hun premiummerk Genesis zullen ze vanaf 2026 gaan deelnemen aan het WEC. Ze kiezen voor een LMDh-bolide en ze gaan gebruik maken van een chassis van Oreca. Ze zullen wel een eigen krachtbron gaat ontwikkelen. Om goed voorbereid te zijn op hun endurancedebuut, zullen ze in 2025 gaan deelnemen aan de European Le Mans Series. Volgens Motorsport.com praat Hyundai hiervoor nog met meerdere teams. In 2026 beginnen ze aan het echt werk en nemen ze dus ook deel aan de 24 uur van Le Mans.