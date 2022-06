Frijns grijpt in LMP2 Hyperpole bij 24 uur van Le Mans

Robin Frijns is de 90ste editie van Le Mans sterk begonnen in de LMP2. De Nederlander pakte pole met het Belgische WRT tijdens de Hyperpole van donderdagavond, waar de zes snelsten van elke categorie vochten om poleposition binnen hun klasse. De coureur uit Maastricht was 1.3 seconden rapper dan de rest. In 2021 won Frijns nog de beroemdste 24-uursrace in de LMP2.

⏱️Hyperpole - LMP2☝️



🔵 #31 - @followWRT - 3:28.394



A herculean effort by @RFrijns puts the Oreca in sixth overall and first LMP2. The Dutch driver was 1.3 seconds clear of second in the class😲 #LeMans24 | FIAWEC?ref_src=twsrc%5Etfw">@FIAWEC pic.twitter.com/bLAXW3h8MW — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 9, 2022

De twee hypercars van Toyota waren het snelst van het gehele veld en staan op de eerste startrij. Sebastien Buemi, Brendon Hartley en Rio Hirakawa in de #8 hadden een tijd van 3.24.408 en waren iets minder dan twee tienden sneller dan de nummer #7 Toyota met Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez en Mike Conway.

Best geklasseerde Nederlander is dus Frijns op P6 en poleposition in de LMP2. Job van Uitert op P14 met Panis Racing (op plaats 9 in de LMP2). Bent Viscaal start met ARC Bratislava op plek 23 (plaats 18 in LMP2). Nicky Catsburg, uitkomend in de GTE Pro, begint met zijn team Corvette Racing op P34 (en tweede in zijn klasse). Renger van der Zande met JMW Motorsport is te vinden op P54 (plek 15 in de GTE Am).

Tijmen van der Helm heeft geen tijd gezet met zijn team TDS Racing x Vaillante. Dat kwam doordat teamgenoot Philippe Cimadomo door gevaarlijk rijgedrag in de vrije trainingen is uitgesloten. "Voor zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers", staat geschreven in het rapport van de stewards. Of Van der Helm kan meedoen is dus de vraag.