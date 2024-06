Ferrari pakt nipte zege in verregend Le Mans, Schuring beste in GT3

Ferrari #50 is de winnaar van de 92ste editie van de 24 heures du Mans. Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco en Miguel Molina mogen namens de Scuderia op het hoogste treetje staan. Het drietal versloeg de Toyota #7 met Nyck de Vries, Kamui Kobiyashi en José Maria Lopez nipt, want veel zat er niet meer in de tank om die laatste ronde door te komen. De Ferrari #51 met James Colado, Antonio Giovinazzi en Alessandro Pier Guidi maakte het podium compleet. Daarnaast was er ook een groots Nederlands succes in de LMGT3. Morris Schuring in #91 Manthey EMA de Porsche, met teamgenoten Richard Lietz - Yasser Shahin, werd eerste in zijn klasse. Job van Uitert zorgde voor een ander Nederlands succes met #28 IDEC Sport door derde te worden, samen met Reshad de Gerus - Paul Lafargue. Het algemeen klassent was in 2023 ook een prooi voor Ferrari.

Start

Klokslag 16:00 zwaait voetballegende Zinedine Zidane de Franse vlag voor het begin van de 24-uursrace. De Porsche #6 op poleposition houdt de leiding bij het ingaan van "S" de Tetre Rouge. De Ferrari #50 neemt een paar kilometer verder bij de Indianapolis 'Esses' de kop over. Niet veel later schiet ook de tweede Ferrari met #51 naar voren. Daardoor rijdt de Scuderia met twee rode hypercars vooraan en slaan een gaatje en gaan zelfs met elkaar het gevecht aan.

The Ferraris wrangling for first place! 🥵___Escaped_link_666f21722324d___ ___Escaped_link_666f217223250___ pic.twitter.com/j1NMMmdl8r — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) ___Escaped_link_666f217223252___

Nyck de Vries begint achteraan met de Toyota #7 na flinke tegenslag in de kwalificatie en voor de start van de wedstrijd. Collega Kamui Kobiyashi zijn vierde tijd werd donderdag afgepakt door het veroorzaken van een rode vlag en de Vries knalde in de warming-up lap op een andere wagen met de nodige schade. Maar met 24 uur te gaan, was er voor de Vries en co. nog veel goed te maken.

De eerste rondes gebeurden geen gekke dingen ondanks de drukte en de wil van coureurs om een betere baanpositie te claimen. Bent Viscaal in de LMP2-klasse rijdt in de eerste fase met de Proton #9 op de eerste plaats. Lang kan de Tukker niet genieten van het perfecte begin. De wagen moet uitvallen door elektrische issues. Volgens Viscaal ging de LMP2 letterlijk 'out' en was de schade niet meer te repareren. Ook Robin Frijns moet snel de strijd opgeven na een harde klap in de bandenstapel bij de chicane voor start en finishlijn. De kleurrijke bolide van Team WRT BMW wordt teruggebracht naar de pits, echter de race was zo goed als over.

🏎️🇫🇷 | Ook Robin Frijns klapt keihard in de bandenstapel! 🥵🇳🇱 Dat is geen beste beurt voor de Nederlander... ___Escaped_link_666f217223253___



📺 De 24 uur van Le Mans kijk je live via HBO Max pic.twitter.com/XmGwyf2X7I — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) ___Escaped_link_666f217223255___

De Alpine-gifbeker



De 'thuiswedstrijd' voor Alpine is regelrecht uitgelopen op een deceptie. Het Franse concern, onderdeel van de Renault Group, was na een tussenpauze van een jaar terug op het hoogste niveau met een gloednieuwe hypercar. De eerste viel al vroeg uit in de race met motorproblemen. De tweede Alpine-bolide kreeg hier ook last van. Via social media liet het team weten dat de issues worden onderzocht. De Fransen waren voor de rest tevreden over de snelheid en zien dit als een leermoment voor toekomstige deelnames.



Alpine #35 stopped at Arnage: flames and smoke!

Ferdinand Habsburg is out of the car.___Escaped_link_666f217223256___ pic.twitter.com/mYd2NzypcT — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2024

Bakken water

Vooraf is bekend dat tijdens de 24 uur de nodige regen zou vallen. Dit zorgt niet meteen voor problemen. 's Nachts komt het met pijpenstelen naar beneden. De baan is zo nat dat de wedstrijdleiding besluit voor een full course yellow. Drie safety cars rukken naar buiten en vangen drie groepen auto's op vanwege de lengte van de baan. Zo blijft de situatie beter onder controle onder erbarmelijke omstandigheden. Met iets minder als acht uur voor de boeg, wordt de groene vlag weer gezwaaid met een veld weer aaneengesloten. Een spannende strijd op handen.

⚠️SAFETY CAR DEPLOYED⚠️___Escaped_link_666f217223259___ ___Escaped_link_666f21722325a___ pic.twitter.com/rGF6t1oLkB — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) ___Escaped_link_666f21722325c___

Comeback De Vries



Door het slechte weer en de neutralisaties is het veld vooraan goed gehusseld. De Vries in zijn Toyota #7 doet weer mee om eremetaal na - zoals eerder beschreven - een 'valse start' van zijn Le Mans-avontuur. De voormalig F1-rijder van AlphaTauri is daarmee de beste Nederlander in het algemeen klassement. De Ferrari's moeten de kopposities afstaan aan de Porsche #6 en beide Toyota's met de Vries op P3. Door een nieuwe safety car na een harde klapper van een Aston Martin uit de GT3-klasse schuift de Nederlander weer bij de leiders aan. Tijdens de neutralisatie duikt de Toyota van de Nederlander naar binnen en valt tijdelijk terug naar P7.



Another spectacular crash at Indianapolis: #27 Heart of Racing!

Driver ok ✅___Escaped_link_666f21722325d___ ___Escaped_link_666f21722325e___ pic.twitter.com/Q1ioNdW5G8 — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) ___Escaped_link_666f217223260___



De meeste Nederlanders hebben voorlopig geen zicht op eremetaal. Renger van der Zande zit nog wel in dezelfde ronde als de kopmannen op de tiende positie, echter met minuten achterstand. In de LMP2 is Job van Uitert de best geklasseerde landgenoot op de zesde positie. Nicky Catsburg ligt in diezelfde klasse met zijn team net buiten de top tien op de elfde plaats. Porsche Supercup-coureurs Larry ten Voorde met startnummer #66 en 19-jarige Morris Schuring met de Porsche #91 rijden in de LMGT3 op P21 en P4. Schuring heeft dus hoop op een mooi succes met iets meer dan zes uur op de klok.

DNF voor Van der Zande

Gedurende de neutralisatie valt de Cadillac #3 van Renger van der Zande opeens stil. Op dat moment zit zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon achter het stuur. De opvallende gele bolide komt op gang, maar stopt meteen daarna weer. De Amerikaan moet van zijn team allerlei procedures volgen op zijn Cadillac weer aan de praat te krijgen. Het lukt Dixon om op een zeer rustig tempo zijn pitbox te bereiken. De renstal probeert om de auto te repareren, maar moet opgeven. Het Le Mans-avontuur Van der Zande gaat daarmee als een nachtkaars uit.

🏎️🇫🇷 | Oh nee, problemen voor Scott Dixon! 🥵 In de Cadillac #3 - dus ook problemen voor teamgenoot Renger van der Zande... Het gaat niet best voor de Amerikanen vandaag. ☹️ ___Escaped_link_666f217223261___



📺 De 24 uur van Le Mans kijk je live via HBO Max pic.twitter.com/gGcLbQpVYS — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) ___Escaped_link_666f217223263___

Hup Holland



In de LMP2 en LMGT3 blijft er kans op eremetaal. Schuring rijdt met drie uur te gaan op de kop met de Porsche #91 met twee tellen voorsprong op de nummer twee. In de LMP2 heeft de nummer 28 met Job van Uitert een gat geslagen van 17 seconden. Landgenoten Larry ten Voorde in de Ferrari GT3 en Nicky Catsburg in de LMP2 moesten net als Van der Zande eerder opgeven. De Vries bungelt steeds tussen podium en de zevende plaats, wat aangeeft dat de strijd in de hypercars en het algemeen klassement hevig is. Wel een concurrent minder voor de FE-coureur. De Ferrari met #83 moet met motorproblemen naar de pits.

Smoke billowing from the #83 Ferrari. Overheated brakes! The pit stop will be longer than planned! 😟#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/ATx5qum7h4 — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 16, 2024

Slotstuk



In de laatste drie uur is er continu dreiging van een spatje water uit de lucht. Dit kan de rangorde nog flink op de schop gooien. Wel of geen regen, de strijd tussen Porsche, Ferrari en Toyota blijft spannend. In de LMGT3 knokt Schuring en co. met het team van WRT voor de o zo felbegeerde zege. Met twee uur en tien minuten op de klok valt toch een buitje. Coureurs duiken naar binnen voor regenbanden, zo ook de gehele kop van het algemeen klassement.