Le Mans-uitdager Porsche 963 krijgt LEGO-variant

Veel autosportliefhebbers hebben hun liefde voor de sport gevonden in hun jeugd. Een nieuwe generatie autosportliefhebbers krijgt nu de kans om kennis te maken met de racerij. Het welbekende speelgoedbedrijf LEGO komt namelijk met een opvallend pakket van het nieuwe endurancewapen van Porsche.

Vanaf maart is namelijk de Porsche 963 vergelijkbaar als LEGO-setje. De wagen is onderdeel van de 'Speed Champions'-reeks en is voorzien van de livery waarmee de wagen werd gepresenteerd tijdens het Goodwood Festival of Speed. De Porsche 963 is gebouwd volgens de LMDh-regels en zal aankomend seizoen de degens kruisen op Le Mans met onder andere de hypercars van Peugeot, Toyota en Ferrari.