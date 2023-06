Villeneuve stopt met WEC als reactie op zijn Le Mans-vervanging

Eerder deze week maakte Vanwall Racing het nieuws bekend dat oud F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve verrassend genoeg niet in de 24 uursrace van Le Mans mee zou doen. Na het horen van het nieuws dat hij door Tristan Vautier vervangen is, heeft Villeneuve nu bekend gemaakt dat hij niet meer aan het WEC-seizoen van dit jaar zal gaan deelnemen.

Jacques Villeneuve zou oorspronkelijk samen met Tom Dillmann en Esteban Guerrieri de groene Vanwall Vanvervell 680 Hypercar over het wereldberoemde Circuit de la Sarthe besturen, maar recentelijk werd door het team bekend gemaakt dat niet hij, maar Tristan Vautier de derde coureur zal zijn.

Villeneuve laat in een persbericht aan de wereld weten ‘ontzettend teleurgesteld’ te zijn om het nieuws van zijn vervanging niet persoonlijk vanuit Vanwall te hebben gehoord. “Tot op de dag van vandaag heb ik nog helemaal niks van het team gehoord. Dat verbaast mij nog meer, aangezien ik wel gewoon nog op de deelnemerslijst van de 24 uur van Le Mans sta.”

De Canadese coureur denkt dat het team haar aankondiging van zijn vervanging heeft geprobeerd te timen zodat het ongeveer samenkomt met de geboorte van zijn dochter Giulia: "Het nieuws van mijn vervanging viel vreemd genoeg samen met mijn aankomst in het ziekenhuis voor de geboorte van onze dochter. ByKolles (dat team Vanwall runt) was goed op de hoogte van deze persoonlijke gebeurtenis in de familie, waardoor ik niet snel kon reageren op deze plotse aankondiging."

Villeneuve laat weten dat zijn voorbereidingen op de aankomende 24 uursrace precies gebalanceerd waren, en hint dat zowel de geboorte van zijn dochter als zijn deelname aan de langeafstandsrace gecombineerd zouden kunnen worden. "We zijn een racefamilie, en we hebben altijd met succes onze privé als professionele levens met elkaar kunnen balanceren. Deze voorbereidingen hebben veel tijd, energie en moeite gekost. Ik ben zeer teleurgesteld dat mijn kans op een deelname ten onrechte is geweigerd."

"Onder deze omstandigheden heb ik besloten om af te zien van een deelname aan de rest van dit WEC-seizoen met ByKolles. In plaats daarvan zal ik mijn aandacht en energie richten op de voorbereidingen van een meer succesvol en professioneel bevredigend raceseizoen in 2024."