Frijns wordt fabriekscoureur voor BMW

Robin Frijns heeft een nieuwe deal getekend als BMW- fabriekscoureur en zal uitkomen in het World Endurance Championship met het team BMW M Team WRT in de Hypercar-klasse. Hij zal ook nauw betrokken zijn bij het doorlopende testprogramma van WRT.

“Het is fantastisch om na zoveel jaren terug te keren naar BMW M Motorsport – de plek waar het voor mij allemaal begon in de Formule BMW Europa. Ik kijk uit naar de nieuwe uitdagingen, waaronder deelname aan het testprogramma voor de WEC-deelname in 2024 met de BMW M Hybrid V8”, aldus Frijns.

"Het vooruitzicht om in deze auto te rijden en daarmee deel uit te maken van een nieuw gouden tijdperk van autoracen is een grote motivatie."

Frijns was sinds 2015 officieel fabriekscoureur van Audi en hij vertegenwoordigde het merk in meerdere klassen.

In dienst van Audi schreef hij onder meer de 12 uur van Bathurst, de 24 uur van de Nürburgring en de 12 uur van Sepang op zijn naam.

Frijns was dit seizoen actief in de Formule E en rijdt voor het team van WRT in de LMP2-klasse in het WEC.