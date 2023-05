Giedo van der Garde toegevoegd aan deelnemerslijst 24 uur van Le Mans

Volgende maand wordt de honderdste editie van de 24 uur van Le Mans verreden. De Nederlandse inbreng zal groot zijn en in alle klassen komen dan ook landgenoten in actie. In de LMP2-klasse komen zeer veel Nederlanders in actie en vandaag is daar een bekende naam aan toegevoegd.

Vandaag is namelijk bekend geworden dat ook Giedo van der Garde gaat deelnemen aan de parel van de autosport. Van der Garde gaat rijden voor het LMP2-team van Graff. Hij zal de Oreca delen met François Heriau en Patrick Pilet. Het wordt de vijfde Le Mans-deelname van Van Der Garde. Naast Van Der Garde komen ook Nederlanders Renger van der Zande, Bent Viscaal, Robin Frijns, Tijmen van der Helm, Job van Uitert en Nicky Catsburg in actie.