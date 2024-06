Aston Martin schrijft twee Valkyrie's in voor 2025

Vandaag gaat de 24 uur van Le Mans van start. Dit weekend wordt er ook steeds meer en meer bekend over de toekomst. Aston Martin maakte eind vorig jaar bekend dat ze mee gaan doen in de Hypercar-klasse, en daar hebben ze nu meer informatie over gegeven.

Aston Martin rijdt vanaf volgend jaar in de Hypercar-klasse met de Valkyrie AMR-LMH. Ze zijn al maanden aan het testen met deze wagen, en ze gaan voor hun project samenwerken met het team van Heart of Racing. Dit was al eventjes bekend, maar nu is ook duidelijk geworden dat ze twee Valkyrie's gaan inzetten in 2025. Wie de wagens gaan besturen, is nog niet bekend. Wel gaan we de wagens volgend jaar op Le Mans zien.