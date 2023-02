Vandoorne reservecoureur van Hypercar-team Peugeot

Stoffel Vandoorne heeft het er maar druk mee. De 30-jarige Belg verdedigt niet alleen zijn titel in de elektrische Formule E-klasse, tevens is hij reservecoureur bij het Formule 1-team van Aston Martin. Alsof dat nog niet genoeg is, maakte de voormalige Formule 1-coureur gisteren (maandag) bekend nog een derde rol te hebben voor het autoraceseizoen 2023.

Zijn nauwe band met autofabrikant Stellantis - Vandoorne rijdt sinds kort voor het Formule E-team van DS Penske - heeft ertoe geleid dat het World Endurance Championship-team van Peugeot heeft aangeklopt voor wat betreft de diensten van de Belg. Na wat inleidende beschietingen in het vorige seizoen maakt het Franse merk dit jaar haar voltijd terugkeer op het hoogste niveau van het enduranceracen. Vandoorne is gepresenteerd als haar reservecoureur: de Belg krijgt een belletje als één van het vaste zestal rijders niet in staat is om te racen.

Vandoorne is bekend met het WEC. De Kortrijkzaan debuteerde in 2019 in de topklasse van het langeafstandsracen namens het team SMP Racing en vertoonde in 2021 niet zonder succes zijn kunsten bij het team Jota Sport. Hoe Vandoorne zijn activiteiten gaat verdelen is nog niet bekend: vier van de zeven WEC-races vallen namelijk samen met de Formule 1. In de persoon van Felipe Drugovich heeft Aston Martin een tweede reservecoureur achter de hand.