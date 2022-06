Viscaal snelste 'zilveren' coureur en beste debutant op Le Mans

Bent Viscaal genoot van begin tot eind van zijn debuut in de 24 uur van Le Mans, de meest iconische langeafstandsrace van dit universum. De 21-jarige kwam uit voor ARC Bratislava en werd samen met teamgenoten Tristan Vautier en Miro Konopka 21ste in de LMP2-categorie en zesde in de LMP2 Pro/Am-klasss, waarbij de teams die hieraan meedoen uit amateur en professionele rijders bestaan.

Ondanks dat de teamprestaties niet opvallend waren, heeft Viscaal zich als individu puik werk afgeleverd. Trots en tevreden blikte de voormalig F2-coureur terug. "Dit is een race waaraan ik al mijn hele leven wil deelnemen en dus is een jongensdroom uitgekomen. Van tevoren wist ik dat we gewoon stapje voor stapje doelen moesten nastreven: gelijk van de toren blazen dat je wilt winnen, is hier niet heel verstandig. We wilden finishen en dat is goed gelukt. Bovendien zat de snelheid er goed in.'' Dat de snelheid er goed in zat, stond buiten kijf. Viscaal was de beste debutant in de 24-uursrace en de snelste zilveren coureur. Nyck de Vries was de snelste in de LMP2 van allemaal met een gemiddelde rondetijd van 3:34:093. Viscaal zat op een 3:35:229.

Platina, goud, zilver, brons



De FIA heeft verschillende rijdersklasses met brons (amateur / gentlemen drivers ), zilver, goud en platina (professioneel). Er wordt rekening gehouden met leeftijd, ervaring en prestaties op de baan om rijders in te delen. Deze classificaties worden in verschillende series, waaronder het IMSA WeatherTech SportCar Championship, om teams in de Pro/Am-klasse op te zetten.