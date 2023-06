Sterke Viscaal baalt van pech op Le Mans: "Teleurstelling overheerst"

Bent Viscaal ging afgelopen weekend op jacht naar eremetaal in de 24 uur van Le Mans. De Nederlandse Prema-coureur had samen met zijn teamgenoten een goede kans op een podiumplaats in de LMP2-klasse. Het team leek op weg naar een goed resultaat, tot dat een andere equipe hun race verpestte. Het zorgde voor teleurstelling bij Viscaal.

Samen met zijn teamgenoten Juan Manuel Correa en Filip Ugran behoorde Viscaal tot één van de favorieten voor de eindoverwinning in de LMP2-klasse op Le Mans. De Prema-bolide begon dan ook goed aan de race en Viscaal kroop na tweeënhalf uur achter het stuur in de jacht op succes. Na bijna vier uur gaf Viscaal het stuur over aan Ugran en reed de equipe aan de leiding in de klasse. Tot het begon te regenen ging het mis, Ugran spinde en werd daarna geramd door de wagen van Racing Team Turkey.

Teleurstelling

Er moesten grote reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd en Prema kon een goed resultaat vergeten. De auto kwam wel over de finish, maar niet op de gewenste positie. Viscaal liet in een persbericht weten dat hij baalde: "Teleurstelling overheerst. Ik kan doen alsof het glas halfvol is en zeggen dat we de race hebben uitgereden, maar we hadden de race kunnen winnen. Het doet enorm zeer dat we vanuit kansrijke positie zijn weggevallen."

Eigen prestatie

Viscaal zelf bleef de gehele race vrijwel foutloos. De teleurstelling over het resultaat overheerst echter bij de Nederlander. Viscaal, die wel volop genoot van het evenement, was wel blij met zichzelf: "Over mijn eigen prestatie kan ik meer dan tevreden zijn, maar daar heb ik nu even niets aan. Het verandert de uitslag immers niet. Misschien dat ik over een paar weken hierop terugkijk en iets meer positivisme voel. maar op dit moment baal ik als een stekker."