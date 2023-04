Viscaal jaagt op succes in Portugal: "Ontzettend gaaf circuit"

Terwijl het Formule 1-seizoen vrijwel de gehele maand april op pauze staat, gaat de rest van de autosportkalender gewoon door. Aankomend weekend staat namelijk de Portugese ronde van het World Endurance Championship op het programma. Bent Viscaal kijkt uit naar de 6 uur van Portimão.

Op het circuit in de Portugese Algarve wordt aankomende zondag de tweede wedstrijd van het WEC-seizoen verreden. Het sterke startveld kent ook dit jaar weer veel Nederlanders waaronder Bent Viscaal. Hij rijdt voor het LMP2-team van Prema en deelt aankomend weekend de auto met Filip Ugran en Juan Manuel Correa. Na een onfortuinlijke achtste plaats in Sebring jaagt de equipe dit keer op een beter resultaat.

Fantastisch circuit

Viscaal heeft in ieder geval veel zin in de race op het Portugese circuit. De Nederlander heeft er nog niet vaak gereden, maar is in korte tijd verliefd geworden op de baan. In een persbericht is hij duidelijk: "Portimão is fantastisch. Tot een half jaar geleden had ik hier nog nooit geracet, wel op de kartbaan hiernaast. Ik had nog niet gereden op het internationale circuit, maar nu zou ik hier elke week wel willen rijden. Het is een ontzettend gaaf circuit, door de hoogteverschillen en de blinde bochten is het voor de coureurs extreem uitdagend. Echt oldskool, ondanks dat het er nog niet zo lang ligt."

Sportief vlak

Viscaal rekent ook op sportief vlak op successen in Portugal. Na een veelbelovende eerste race op Sebring wil hij nu beter voor de dag komen: "Wat betreft het tempo hebben we twee positieve factoren om op te vertrouwen: ik ging hier vorig jaar in de ELMS goed en Prema won destijds de race. Bovendien stond de zusterwagen in Sebring op het podium. Wat mij betreft mag Juan Manuel herhalen wat hij hier een half jaar geleden deed, want dat zou betekenen dat we winnen."