Op weg naar Le Mans: preview van de 90ste editie

Klokslag 16.00 start de 90ste editie van de 24 uur van Le Mans en een etmaal later is bekend wie de winnaars zijn. De Toyota's met nummer #7 of #8 zijn de grote favoriet voor de eindzege in het algemeen klassement en starten vooraan. Er doen in totaal zeven Hollanders mee. Racing Team Nederland ontbreekt op de inschrijvingenlijst, mede door het overzeese avontuur in de IMSA.

Hieronder nog meer belangrijke info, weetjes en feitjes op een rij.

Waar is de 24 uur van Le Mans te volgen op tv?

Net als voorgaande jaren is de volledige wedstrijd live te zien op de streamingdienst Videoland en op tv bij RTL7, met onder andere Allard Kalff vanuit de pitstraat. Ook Eurosport zal aandacht besteden aan de 24 uur van Le Mans.

Welke Nederlanders doen er mee?

Op de officiële lijst stonden zes Nederlanders met Tijmen van der Helm, Bent Viscaal, Renger van der Zande, Nicky Catsburg, Robin Frijns en Job van Uitert. Op het laatste moment is Nyck de Vries er bijgekomen en valt in voor een andere coureur die het te bont maakte tijdens verschillende sessies en die van de stewards niet mocht deelnemen.

Robin Frijns heeft in 2021 Le Mans gewonnen in de LMP2 en staat poleposition in dezelfde categorie. Ook Nicky Catsburg maakt een goede kans op eremetaal en begint als tweede in de GTE Pro.

De volledige deelnemerslijst vindt u hier.

Welke categorieën zijn er?

- Hypercars zijn de snelste bolides, voorheen de LMP1. De hypercars zijn goedkoper en moeten meer op straatauto's lijken dan de voorganger. Zo probeert de ACO, organisator van de 24 uur, en de FIA meer fabrikanten te lokken naar Le Mans en het World Endurance Championship. Op dit moment werpt het nog niet de vruchten af, maar in de komende jaren gaat daar verandering in komen. Meer achtergrond hierover vindt u hier.

- Onder de Hypercars zijn de LMP2's met Tijmen van der Helm, Nyck de Vries, Robin Frijns en Bent Viscaal. Binnen de LMP2-klasse is ook een Pro/Am-categorie. Enkele teams hebben ook semi-professionele coureurs met een bronze licentie en vallen onder de 'Am-ateurs'. Pro staat logischerwijs voor 'Pro-fessional'.

- GTE Pro zijn de GT-bolides met alleen professionele racecoureurs. In deze klasse rijdt Nicky Catsburg.

- GTE Pro/Am zijn de GT-bolides met binnen elk team minimaal een bronzen coureur. Renger van der Zande en Job van Uitert zijn in deze categorie te bewonderen.

Op welk circuit wordt de 24 uur van Le Mans verreden?

De naam Le Mans is de plaats waar de wedstrijd wordt gehouden. Le Mans ligt in het westen van Frankrijk. Het circuit heet Circuit de la Sarthe. Het is een baan van 13.6 kilometer lang en kent in totaal 38 bochten. Het rondenrecord staat op de naam van Mike Conway in de LMP1 Toyota-Hybrid. In 2019 reed de Brit 3.17.297.

De baan werd in 1923 officieel geopend en heeft in de loop der decennia verschillende metamorfases gehad. De grootste verandering kwam na1989. Op het lange rechte stuk werden twee chicanes ingebouwd om de astronomische snelheden van 400 kilometer per uur eruit te halen. Het werd te gevaarlijk door de kans op technische -en bandenproblemen. De bekendste bochten zijn de Porsche-curves, die bestaan uit snelle doordraaiers van links naar rechts die elkaar snel opvolgen.