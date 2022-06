Ferrari deelt eerste teaser van Hypercar

Vandaag is de start van de legendarische 24 uur van Le Mans. De Franse autosportklassieker kent een steeds sterker startveld, mede door de komst van de nieuwe Hypercar-klasse. Dit jaar strijden de constructeurs van Toyota, Glickenhaus en Alpine in die klasse om de heilige graal. Volgend jaar komen daar onder andere Cadillac, Porsche én Ferrari bij.

Het Hypercar-programma van de legendarische Italiaanse renstal werd geruime tijd geleden al aangekondigd, hoe de wagen eruit zag was echter onduidelijk. Gisteren, precies 49 jaar na de laatste Le Mans-deelname van het fabrieksteam, deelde men de eerste teaser van de Ferrari LMH. Tevens kondigde het team aan dat er in de komende weken wordt gestart met testen.

