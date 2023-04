Kvyat wordt fabriekscoureur voor Lamborghini

Voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat heeft voor volgend jaar een nieuwe baan gevonden. De Russische coureur heeft voor 2024 namelijk een fabrieksstoeltje weten te bemachtigen in de enduranceracerij. Vandaag werd namelijk bekend dat Kvyat een contract heeft getekend bij het team van Lamborghini.

Lamborghini is één van de merken dat de stap heeft gezet naar de Hypercars. Het Italiaanse merk is momenteel hard bezig met de ontwikkeling van een wagen onder de LMDh-regels. Gezamenlijk met het team van Iron Lynx rijdt Lamborghini volgend jaar in zowel het World Endurance Championship als het IMSA-kampioenschap. Kvyat is vanaf volgend seizoen één van de fabriekscoureurs.

Kvyat rijdt dit jaar in de LMP2-klasse in het WEC voor het team van Prema. Of hij volgend jaar in het WEC of het IMSA-kampioenschap gaat rijden, is nog niet duidelijk. De Russische coureur kan door de oorlog in Oekraïne niet onder zijn eigen vlag uitkomen, hij gaat dan ook racen met een Italiaanse licentie. Kvyat is na Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli en Romain Grosjean de vierde coureur voor het Hypercar-programma.