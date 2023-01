Villeneuve gaat in 2023 voor fulltime WEC-deelname met team Vanwall

Oud F1-coureur Jacques Villeneuve zal in 2023 op de grid van het World Endurance Championship staan. De 51-jarige Canadees zal deel uitmaken van het Floyd Vanwall Racing Team, waar hij de bloedsnelle Vandervell 680-hypercar zal gaan delen met coureurs Esteban Guerrieri en Tom Dillmann.

Jacques Villeneuve blijft ook op zijn latere leeftijd zeker niet stilzitten. Zijn F1-carrière is inmiddels al zestien jaar geleden tot een einde gekomen; toch heeft de F1-wereldkampioen van 1997 het racebloed nog in vol tempo door zijn aderen gieren. In de afgelopen jaren was Villeneuve onder andere te ontdekken in de Nascar Cup Series, iets daarvoor heeft de Canadese racer ook nog een tweetal Formule E-deelnames laten noteren.

Ook wat betreft het langeafstandsracen heeft Villeneuve ervaring. Vorig jaar maakte de coureur, die gedurende zijn F1-periode bij onder andere Williams, BAR Honda en BMW Sauber reed, ook nog deel uit van de legendarische Daytona 500-race. Hierin wist hij namens het Nederlandse Team Hezeberg als 22e over de finishstreep te komen. De ogen zullen dan ook onder andere op de autosportveteraan worden gericht tijdens het WEC-seizoen van 2023. Overigens heeft Villeneuve een platinumrijderslicentie van de FIA gekregen, een bijzonder hoge indicatie voor een coureur ouder dan 50 jaar.

NEWS: Jacques Villeneuve will race in @FIAWEC this season alongside Esteban Guerrieri and Tom Dillmann for Vanwall.



Vanwall has officially been granted a place on the 2023 WEC entry list with Jacques confirmed as a driver!#WEC | #Vanwall | #LM24 pic.twitter.com/6vXIXuhHyr