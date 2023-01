Correa heeft dubbelrol in 2023: Naast F2 ook WEC-deelname

Juan Manuel Correa zal 2023 zien als een druk jaar. Naast zijn F2-avonturen met het Nederlandse team Van Amersfoort Racing, kondigde de 23-jarige Amerikaans-Ecuadoriaanse coureur aan dat hij, naast zijn avonturen in de opstapklasse van de Formule 1, ook gaat deelnemen aan het World Endurance Championship.

Juan Manuel Correa maakt gebruik van zijn kansen, dat is duidelijk. De 23-jarige Amerikaanse-Ecuadoriaanse coureur heeft hard naar een herstel gewerkt; in het F2-seizoen van 2019 was Correa betrokken bij de crash dat een dodelijke afloop had voor Anthoine Hubert. Naast de verschrikkelijke gevolgen van het ongeluk, dat zich op circuit Spa-Francorchamps in België afspeelde, had het ongeval voor Correa dubbele gevolgen. De zeer zware crash betekende dat de jonge racer zich zou moeten gaan opmaken voor een lange weg richting herstel.

Sinds zijn comeback in de racewereld in 2021 met een F3-deelname, lijkt Correa zijn kansen in de autosportwereld weer te verstevigen. Naast een eerdere aankondiging dat hij voor het 2023-seizoen voor het F2-team van Frits van Amersfoort gaat rijden, kondigde Correa vandaag aan dat hij ook deel uit zal gaan maken van de WEC-grid van 2023. De deelname in het langeafstandsracen, naast zijn F2-avonturen, betekent dat Correa in 2023 een druk man zal zijn. Correa zal zich aansluiten bij het WEC-team van het Italiaanse Prema. Aangezien drie van de zeven wedstrijden in het WEC samenvallen met Formule 2-raceweekends en de Formule 2 van haar rijders eist dat zij de opleidingsklasse als prioriteit zien, zal Correa maximaal vier WEC-races rijden.