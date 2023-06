Alpine onthult spectaculaire Hypercar voor 2024

Het team van Alpine is vanaf volgend jaar ook actief in de hoogste klasse van het World Endurance Championship. De Franse renstal was al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van een eigen Hypercar. Vandaag heeft men de wagen aan de rest van de wereld getoond.

Aan de vooravond van de 24 uur van Le Mans trok Alpine het doek van de A424. Met deze Hypercar gaan ze vanaf volgend jaar de strijd aan met onder meer Ferrari, Toyota, Cadillac en Peugeot. Ook BMW en Lamborghini rijden vanaf volgend jaar mee in de Hypercar-klasse. De A424 oogt spectaculair en is gemaakt volgens de LMDH-regels.

Introducing our Alpine A424 Beta, 2024 can't come soon enough!



