Aston Martin kondigt lang verwacht Hypercar-project aan

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel. Ook Aston Martin gaat deelnemen aan de topklasse van het enduranceracen. De Britse renstal heeft aangekondigd dat ze met de Aston Martin Valkyrie gaan deelnemen aan het WEC en aan het IMSA-kampioenschap. Ze gaan dus jagen op zeges op Le Mans en Daytona.

Aston Martin gaat vanaf 2025 deelnemen aan de twee grootste enduranceklassen ter wereld. Zowel in het wereldkampioenschap als in de Verenigde Staten gaan ze deelnemen met een fulltime-team. Aston Martin wilde eigenlijk in 2021 al deelnemen aan de Hypercar-klasse, maar de plannen werden toen in de koelkast geplaatst. Het team gaat voor deze projecten samenwerken met Heart of Racing.

Aston Martin gaat rijden met een auto die is gebaseerd op de Valkyrie AMR Pro. De wagen wordt aangedreven door een aangepaste 6,5-liter V12 van Costworth. Wie de coureurs gaan worden van het project, is niet duidelijk. Of Fernando Alonso interesse heeft in deelname aan de enduranceklassen, is dus ook niet duidelijk. In 2025 zullen ze het gaan opnemen tegen onder meer Ferrari, Toyota, Lamborghini, Alpine en Peugeot.