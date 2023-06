FIA onthult nieuwe WEC-kalender voor 2024

Dit weekend wordt de 24 uur van Le Mans verreden, men weet sinds vandaag ook wanneer de race in 2024 wordt verreden. Het World Endurance Championship en de FIA hebben namelijk de kalender voor 2024 bekend gemaakt. Deze is flink veranderd ten opzichte van dit jaar.

De WEC-kalender telt in 2024 in totaal 8 raceweekenden en 1 proloog. De 24 uur van Le Mans wordt volgend jaar verreden op 15 en 16 juni. Het seizoen wordt op 2 maart afgetrapt met een nieuwe race op het circuit van Losail in Qatar. Daarna wordt er geracet op het circuit van Imola, deze baan vervangt Monza. Ook Interlagos en Austin keren terug op de kalender. Tot slot wordt er ook gereden in Japan en Bahrein.