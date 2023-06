Le Mans Preview: Goed gevulde Hypercar-klasse moet spanning terugbrengen aan front

Andre Lagache en Rene Leonard waren 100 jaar geleden de allereerste winnaars van de Grand Prix d'Endurance de 24 Heures.

Precies een eeuw verder start vandaag de 91ste editie van deze fameuze endurancewedstrijd op Circuit de la Sarthe en het belooft een speciale te worden met een deelnemersveld om van te smullen.

GPToday.net blikt vooruit op dit racespektakel die zaterdagmiddag begint om 16:00 uur Nederlandse tijd.

Hyper Hyper!

Op het wedformuliertje was een winst voor Toyota een zekerheidje in de afgelopen jaren. Anno nu is dat anders met de intrede van de Hypercars. Grote autosportmerken hebben sindsdien weer oor naar een avontuur in de beroemdse 24-uursrace ter wereld. Porsche, Ferrari, Vanwell, Cadillac en Peugot voegden zich bij Toyota en de privateers van Glickenhaus in de snelste klasse. Alpine is in 2023 de bekendste afwezige, maar is weer terug in 2024.

BoP

Balance of Performance is om het speelveld eerlijker te maken tussen de Hypercars (Le Mans Hyper en Le Mans Hyper Daytona). Ferrari en Toyota krijgen de meeste extra ballast van 36 en 24 kilogram. De BoP wijkt tijdens dit weekend af van eerdere enduranceraces die vallen onder het World Endurance Championship. Volgens de wedstrijdleiders was het verschil hoger uitgevallen en was deze eenzijdige correctie nodig.



Vier categorieën en Garage 56



In de snelste categorie is de Hyper-klasse. Zestien hypercars zijn ingeschreven voor de Franse 24-uursrace. Het verlangen naar een epische strijd tussen grote merken, is dus beantwoord. De wagen is minder complex als haar voorganger: de LMP1. Ook de kosten om een hypercar te fabriceren is een stuk goedkoper en de bolides hebben meer affiniteit met straatauto's, wat het interessanter maakt voor de autofabrikanten.

In de LMP2 staan 24 auto’s aan de start met een Oreca-chassis en een Gibson 07-motor. Het is daardoor een van de meest competatieve klasse, omdat rijder en team het verschil moeten maken.

In tegenstelling tot andere jaren, is er bij de 91ste Le Mans maar één GT-klasse: de GTE-Am. 'Am' komt van amateur en dat betekent dat professionele rijders een team moeten vormen met coureurs met een lagere rang. Deelnemers worden ingedeeld in platina, goud, zilver en brons. Bronzen rijders vallen in de Am-categorie.

In andere jaren was er dus ook een klasse waarin alleen professionele rijders mochten meedoen. Dat is komen te vervallen. Hierdoor is het huidige GT-veld zeer goed gevuld met 21 inschrijvingen.



Er is ook een speciale categorie met maar een deelnemer: Garage 56. Op 17 maart 2022 kondigden NASCAR en Hendrick Motorsports aan dat ze een Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 zullen inzetten als Garage 56-inzending, de eerste sinds 2021, en de tweede sinds 1976. Er zijn talloze wijzigingen aangebracht aan een Cup Series-model die Formule 1-kampioen van 2009 Jenson Button, zevenvoudig Cup Series-kampioen Jimmie Johnson en Le Mans-winnaar van 2010 Mike Rockenfeller gaan besturen.

Pays Bas



In 2023 doen er acht Nederlanders mee. Renger van der Zande is de enige rijder van eigen bodem die in de hypercar-klasse uitkomt. De IMSA-coureur heeft met zijn #2 Cadillac de oversteek gemaakt richting Frankrijk en rijdt samen met zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon en viervoudig IndyCar-kampioen Sebastien Bourdais.



In de LMP2 zijn veel landgenoten actief. Bent Viscaal rijdt voor het topteam van PREMA RACING in de #9 Oreca. Samen met F3-coureur Juan Manuel Correa en WEC-rijder Filip Ugran hoopt de Tukker een gooi te doen naar de zege in deze klasse.



Robin Frijns is voor de derde keer van de partij. In 2021 won de Formule E-coureur in de LMP2. De Nederlander rijdt samen met Sean Galael en Ferdinand Habsburg voor het Belgische Team WRT met #31.



Niet gehuld in Jumbo-kleuren, kruipt Giedo van der Garde na een pauze van een jaar ook weer achter het stuur. De voormalig F1-coureur hoopt zijn beste resultaat met een zevende plek uit 2018 te verbeteren. De 38-jarige coureur uit Rhenen deelt het stoeltje met Roberto Lacorte en Patrick Pilet in de Oreca #39-machine onder de vleugels van Graff Racing.



De laatste twee Hollandse namen die te zien zijn in de LMP2 zijn Tijmen van der Helm en Job van Uitert. Samen rijden ze voor Panis Racing met nummer #65. De eigenaar van het team is Grand Prix-winnaar van Monaco in 1996 Oliver Panis. Manual Maldonado maakt het drietal compleet. De Venozolaan is het neefje van oud F1-coureur en eenmalig GP-winnaar Pastor Maldonado.



Nicky Catsburg is de enige Nederlander in de GTE Am-categorie. De coureur uit Amersfoort heeft al een zilveren medaille op zak uit 2021, maar hoopt in 2023 op meer. De GT-coureur is te zien in de #33 wagen van Corvette Racing. Zijn teamgenoten zijn Ben Keating en Nicolas Varrone.



Circuit de La Sarthe



De naam Le Mans is de plaats waar de wedstrijd wordt gehouden. Le Mans ligt in het westen van Frankrijk. Het circuit heet Circuit de la Sarthe. Het is een baan van 13.6 kilometer lang en kent in totaal 38 bochten. Het rondenrecord staat op de naam van Mike Conway in de LMP1 Toyota-Hybrid. In 2019 reed de Brit 3.17.297.

De baan werd in 1923 officieel geopend en heeft in de loop der decennia verschillende metamorfases gehad. De grootste verandering kwam na1989. Op het lange rechte stuk werden twee chicanes ingebouwd om de astronomische snelheden van 400 kilometer per uur eruit te halen. Het werd te gevaarlijk door de kans op technische -en bandenproblemen. De bekendste bochten zijn de Porsche-curves, die bestaan uit snelle doordraaiers van links naar rechts die elkaar snel opvolgen.

Waar en hoe laat te zien op tv?



De die-hard-fan hoeft geen seconde te missen van dit spektakel. RTL zendt de 91ste 24 uur van Le Mans live uit. Om 15:00 uur Nederlandse tijd begint RTL7 met de voorbeschouwing om daarna live over te gaan naar Circuit de la Sarthe voor het verslag van de wedstrijd. De live coverage wordt wel tussentijds onderbroken door reclameblokken, maar inscreen is de wedstrijd zonder geluid en commentaar nog wel te volgen.



Vanwege de Champions League-finale tussen Manchester City en Inter Milan, is de 24 uur van Le Mans verder te volgen op RTL5 vanaf 19:25 uur Nederlandse tijd. Om middernacht 00:00 Nederlandse tijd wordt er weer teruggeschakeld naar RTL7 en zal de uitzending daar te zien zijn tot aan de finish om 16:00 uur Nederlandse tijd.



Wil je het zonder reclame volgen? Dan heeft u een betaald account nodig van de streamingsdienst Videoland, dat onderdeel is van de RTL-holding. Op deze service is de wedstrijd in het geheel te zien.



Een alternatief is Eurosport 1. De Europese sportzender zendt vanaf zaterdag 17:30 uur Nederlandse tijd tot aan 14:30 Nederlandse tijd de wedstrijd uit. De start en finish is niet op tv te volgen vanwege de finales van vrouwen en mannen op het Grand Slam-toernooi van Roland Garros. Via de Eurosport Streamplayer zijn wel start en finish te volgen.



Kwalificatie - Hyperpole



De kwalificatie was vrijdag al achter de rug. De Ferrari met #50 pakte de poleposition.

Wat gebeurde in 2022?



Brendon Hartley, Sebastien Buemi en Ryo Hirakawa hebben met de Toyota Gazoo Racing #8 de 90ste editie van de 24 uur gewonnen in het algemeen klassement.

Op gepaste afstand finishte de tweede Toyota #7 met Kamui Koboyashi, Mike Conway en Jose Maria Lopez. Nummer drie was de #709-bolide van Glickenhaus Racing met Ryan Briscoe, Richard Westbrook en Franck Mailleux. Het was voor Totoya de vijfde zege op rij.

Toyota had een interne strijd voor de winst , maar doordat vroeg in de wedstrijd de #7 tijdelijk stil kwam te staan was de strijd vooraan niet meer spannend. De Toyota met nummer #8 nam de leiding over en gaf die niet meer uit handen.

Door het grote verschil tussen de Toyota's, de privateers van Glickenhaus en de veredelde LMP1-bolide van Alpine pakte het Japanse concern een makkelijke dubbelzege.

Alpine kreeg al snel te maken met problemen en kon een podium vergeten. Ook een van de twee Glickenhaus-wagens verloor veel tijd.