Start van een nieuw tijdperk: nieuw WEC-seizoen begint vandaag

De autosportliefhebber komt in de komende dagen aan zijn trekken. Waar de tweede Formule 1-race van 2023 staat gepland voor aanstaande zondag, daar trapt het gigantische startveld van het World Endurance Championship zijn nieuwe seizoen af op vrijdagmiddag (Nederlandse tijd).

Het WEC start op een ongebruikelijke dag, zodat haar Amerikaanse tegenhanger, de IMSA-klasse, op zaterdag de ruimte heeft om haar eigen race op hetzelfde circuit te organiseren. Zowel het WEC als de IMSA rijdt in de komende dagen namelijk op het legendarische asfalt van de Sebring International Raceway in Florida, de Verenigde Staten. Voor het WEC staat er een duizendmijlsrace op het programma, wat in praktijk betekent dat men ongeveer zeven tot acht uren zal racen. De IMSA-coureurs moeten een stukje verder: zij rijden op zaterdag liefst twaalf uren.

De start van het nieuwe WEC-seizoen wordt natuurlijk verfraaid door de lang aangekondigde groei van het Hypercarveld, doch zijn het enkel de Ferrari 499P en de Vanwall Vandervell 680 die ook daadwerkelijk debuteren in competitief verband. De twee rode bolides en het groene gevaarte worden in de Hypercarklasse vergezeld door de eveneens in het WEC debuterende Cadillac, dat met één V-Series.R aan de start verschijnt, en Porsche, dat drie 963's inzet. Vaste spelers Toyota (GR010 Hybrid, twee stuks), Peugeot (9X8, eveneens twee) en Glickenhaus (SCG 007 LMH, ééntje) completeren het drukbevolkte Hypercarveld.

De Hypercars zijn echter niet de enige spelers van het komende weekend: uiteraard rijden er ook LMP2-bolides en GT-wagens. In het LMP2-veld maakt Bent Viscaal, die dit seizoen de kleuren van het vermaarde Prema Racing verdedigt, goede kansen op een podiumklassering. De Tukker zal wedijveren met zijn landgenoot Robin Frijns, die kortgeleden is hersteld van een polsbreuk en zodoende namens Team WRT zijn opwachting maakt op het Amerikaanse asfaltlint. In de GTE Am-klasse (GTE Pro bestaat niet meer) rijdt Nicky Catsburg in een Corvette C8.R. De 35-jarige Catsburg wordt getipt als één van de kampioenschapskandidaten.

De eerste WEC-training is op het moment van publicatie onderweg, morgen (donderdag) wordt er kort na elven 's avonds (Nederlandse tijd) gekwalificeerd. De 1000 mijlen van Sebring worden vrijdagmiddag om 17.00 uur Nederlandse tijd in gang gezet.