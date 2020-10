Robert Kubica over het verschil in de Formule 1 in 2010 en nu

Robert Kubica keerde in 2019 terug in de Formule 1 na een zware crash tijdens een rally-wedstrijd. Hij kwam bij het team van Williams, waar het niet goed ging. Hij wist niets te presteren en werd in 2020 alweer aan de kant gezet voor Nicholas Latifi. Dit jaar nam hij een rol als reservecoureur op zich bij Alfa Romeo en is de Pool actief in het Duitse toerwagenkampioenschap DTM.

De 35-jarige coureur stond al lang niet meer op het podium. Afgelopen weekend op Zolder lukte het hem dan eindelijk wel en daar was hij blij mee. Hij heeft verder nog geen plannen bekend gemaakt voor 2021. Een verslaggever vroeg ernaar, maar daar wist hij nog geen antwoord op te geven. "Dat is een moeilijke vraag. De DTM verandert zijn DNA een beetje, maar het biedt nog steeds een hoog raceniveau en ik hoop dat dat zo blijft. Ik moet voor mezelf kijken wat er mogelijk is en wat ik zou willen doen. We moeten wachten, want corona heeft alles een beetje vertraagd en we hebben nog wat tijd nodig om onze beslissing te nemen."

Groot verschil met 2010

De Pool kreeg ook een vraag over wat er veranderd was ten opzichte van 2010, toen hij de Formule 1 verliet en even later de horrorcrash meemaakte. "De grootste verandering was waarschijnlijk het verschil in aanpak tussen de kwalificatie en de race", vertelde hij de Nederlandse publicatie Formule 1. "Vroeger was dat verschil niet zo groot. De auto was 130 kilo lichter, met veel minder brandstof aan boord in plaats van brandstof voor de hele race zoals nu. Dat verschil is enorm", zei hij.

Kubica meent dat het nu niet altijd om de hoogste snelheid gaat, maar om wie het slimste met de snelheid en afstand om kan gaan. "Nu is soms een beetje snelheid verminderen de snelste manier om de finish te halen, hoe paradoxaal dat ook mag klinken. Het gaat er nu om dat je jezelf meer onder controle houdt, wat onnatuurlijk is. In de andere klassen moet je er het maximale uit halen, maar in de Formule 1 moet je soms minder doen om een goed resultaat te behalen."