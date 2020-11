Robert Kubica: "Na mijn ongeluk denken mensen dat ik niet snel meer ben"

Robert Kubica zegt dat hij niet langer op de Formule 1-grid staat omdat mensen denken dat hij niet snel genoeg is. De 35-jarige Pool maakte in 2019 een sensationele terugkeer naar de sport met Williams, zo'n acht jaar na het oplopen van permanente verwondingen bij een rallycrash.

Nu geeft Kubica toe dat hij in 2021 misschien niet eens de reservecoureur van Alfa Romeo blijft. "We zullen zien wat de toekomst brengt", zei hij tegen Sky Italië, te midden van geruchten die hem in verband brachten met een terugkeer naar de rally sport of de Japanse Super GT-serie.

"Ik zal eerst moeten zien wat ik als coureur ga doen, waar ik ga rijden, en dan zullen we zien of het mogelijk is om het te combineren met mijn huidige rol", voegde Kubica eraan toe.

Hij geeft toe dat een terugkeer op de Formule 1-grid zeer onwaarschijnlijk is omdat mensen denken dat hij niet snel genoeg is. In Bahrein zei hij: "Vorig jaar heeft zo zijn gevolgen. Als het anders was gelopen, zouden we nu waarschijnlijk niet praten, dan had ik dit jaar in de F1 geracet."

"Ik wil niet op de details ingaan, maar dit jaar heb ik laten zien dat ik kan rijden als ik juiste omgeving heb en ik ben niet ver achter de anderen. Ik kon vorig jaar op specifieke situaties wijzen, maar laten we zeggen dat het erg moeilijk was."