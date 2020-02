ART Grand Prix kiest Kubica als coureur voor rentree in DTM

Het hing al in de lucht en nu is het ook officieel: Robert Kubica racet in 2020 in de DTM. De Pool gaat een avontuur aan met ART Grand Prix, dat komend seizoen haar rentree maakt in de Duitse toerwagenklasse.

Afgelopen seizoen kwam Kubica nog uit in de Formule 1, maar bij Williams lukte het hem niet om zijn rentree op te luisteren met goede resultaten. Daarbij werd de enkelvoudig Grand Prix-winnaar ook niet geholpen door de bolide van het Britse team. Nog voor het einde van het seizoen kondigde hij zijn vertrek bij Williams al aan, waarna Alfa Romeo hem vastlegde als test- en reservecoureur.

Tegelijkertijd gingen er geruchten rond dat Kubica die werkzaamheden ging combineren met een avontuur in de DTM en vandaag is daar de officiële bevestiging van gekomen. De Pool maakt de overstap naar die klasse met ART Grand Prix, dat na drie seizoenen afwezigheid terugkeert in de DTM. Het team wordt een klantenteam van BMW, nadat het in 2015 en 2016 nog met Mercedessen reed.

"De DTM trekt mij al lang aan - en de test in december op Jerez smaakte naar meer", vertelde Kubica, die uitkijkt naar de samenwerking met ART Grand Prix. "ART is al jaren een grote naam in de internationale autosport. Ik weet zeker dat we gezamenlijk veel kunnen bereiken in de DTM. We hebben natuurlijk nog wel ervaring op te doen ten opzichte van de gevestigde orde, maar we zullen hard werken om onszelf doorlopend te verbeteren."

ART-teambaas Sébastien Philippe is trots dat zijn team BMW mag vertegenwoordigen in de DTM. "Ons doel is om Robert bij te staan, die een nieuw hoofdstuk gaat schrijven in zijn toch al rijke autosport-carrière. In 2016 raceten we voor het laatst in de DTM, dus ART zal de fijne kneepjes van dit sterke kampioenschap opnieuw moeten leren. Aanvankelijk leggen we de lat niet al te hoog, maar met de vastberadenheid van het team hopen we in de loop van het jaar de strijd aan te gaan met de voorste groep."